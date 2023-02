Giappone, ritrovata enorme palla di ferro in spiaggia: le 3 ipotesi

Una palla di ferro di un metro e mezzo di diametro, è comparsa sulla spiaggia di Enshu, a Hamamatsu, in Giappone. Cosa può essere?

In un periodo nel quale Cina e Usa si rinfacciano spionaggi e controspionaggi a mezzo palloni giganti in cielo, ecco che in Giappone è stata ritrovata una enorme palla di ferro su una spiaggia.

Più precisamente, come riporta LaRepubblica, la palla di ferro è grande un metro e mezzo di diametro, di colore marrone-arancio. La sfera, la cui forma è cava, è stata rinvenuta sulla spiaggia di Enshu nella città di Hamamatsu, sulla costa del Pacifico in Giappone.

Le autorità hanno ammesso di non sapere ancora di cosa si tratti, ma hanno escluso che possa trattarsi di un ordigno, dato che l’analisi ai raggi X ha escluso eventuali contenuti esplosivi.

Dunque, cosa può essere? Ecco le tre ipotesi più gettonate.

Cos’è la palla di ferro gigante ritrovata in Giapponese

Qualcuno ha rievocato perfino le mitiche sfere dell’Anime Dragon ball, data la sua effettiva somiglianza con le sfere del mitico Goku. Per cui potrebbe trattarsi di una trovata pubblicitaria come tante del passato per altri lanci cinematografici.

Non è mancata poi la solita ipotesi relativa ad un Ufo o, comunque, ad un oggetto lasciato lì da alieni.

Tuttavia, la presenza di maniglie lascia presagire che si tratti di una meno fantasiosa e romanzesca boa di ormeggio, che si è allentata ed è caduta.

Video palla di ferro su spiaggia in Giappone

Ecco il servizio di The Telegraph

Un passante che solita fare jogging su quella spiaggia, ha affermato che si trovi lì da oltre un mese e che ha anche provato a spingerla ma non si muove. Ma solo ora sta scatenando clamore e curiosità.

Evidentemente, è bastato il post su un Social di qualche passante per rendere famosa la gigantesca palla di ferro ritrovata in una spiaggia del Giappone.

