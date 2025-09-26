Giancarlo Devasini, chi è l’italiano che ‘rischia’ di diventare il più ricco del mondo

Scopriamo chi è Giancarlo Devasini, uno degli uomini più ricchi del mondo. Ha fondato la piattaforma Bitfinex e la cripto Tether.

Giancarlo Devasini è nato a Torino nel 1964, direttore finanziario di Bitfinex, un exchange di criptovalute, e co-fondatore di Tether (una stablecoin che segue il valore del dollaro americano, lo USD), della quale detiene la metà (il 50%). Secondo un’ultima stima, sempre aggiornabile, la società Tether Ltd vanterebbe un patrimonio di 500 miliardi di dollari, dunque il suo personale ammonterebbe a 250 miliardi di dollari.

Quando si parla di “uomo più ricco del mondo“, gli italiani sono sempre ben lontani dal podio di questa invidiabilissima classifica stilata ogni anno dalla rivista finanziaria americana Forbes. In genere ci finiscono gli americani e, da diversi anni ormai, quelli che si occupano di tecnologia. Per quanto, comunque, parliamo di miliardari che pur piazzandosi oltre il ventesimo posto, sono pur sempre dei ricchissimi Paperoni.

Tuttavia, questo andazzo potrebbe essere finalmente ribaltato da un torinese: Giancarlo Devasini, il quale conferma anche la prepotente ascesa del mondo delle criptovalute, settore di cui si occupa.

Vediamo chi è Giancarlo Devasini, che al momento della scrittura, si posiziona quarto, dietro a Larry Ellison, Elon Musk e Mark Zuckerberg.

Chi è Giancarlo Devasini?

Su Giancarlo Devasini non si hanno molte informazioni riguardo la sua biografia. Si sa che si è laureato in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano nel 1990 e ha iniziato a lavorare come chirurgo estetico.

Due anni dopo, però, ha cambiato totalmente settore e ha iniziato a occuparsi di informatica, fondando diverse aziende specializzate nella distribuzione di componenti per computer. Inoltre, ha pure fondato un’azienda di consegna di cibo a domicilio chiamata Delitzia, con tanto di Blog che si occupava di cibo biologico.

Si può dunque dire che, per entrambi gli aspetti, con quest’ultima piattaforma sia stato un precursore dei tempi in cui viviamo (food delivery e food blogging).

Nel 1995, è stato al centro di una diatriba con il colosso Microsoft, che lo ha accusato di pirateria informatica: ha deciso di conciliare, accettando di pagare una multa di un milione di lire.

Nel 2012, affascinato dal mondo delle criptoavalute, fonda la piattaforma di trading Bitfinex, mentre due anni dopo fonda la stablecoin Tether insieme a Paolo Ardoino, un informatico italiano residente in Svizzera.

Il successo di Tether (USDT)

Nel giro di poco tempo, Tether (USDT), ancorata al valore del dollaro americano (USD), è entrata nella Top 10 per capitalizzazione di mercato (marketcap). Sebbene non siano mancate critiche, tra cui le più insistenti riguardano:

supporto reale

modalità di copertura delle perdite

possibile manipolazione del mercato

Nel 2018, Devasini ha utilizzato le riserve di Tether per mantenere a galla Bitfinex, creando un caso di conflitto di interessi, pagando per ciò una multa di 18,5 milioni di dollari nel 2021.

Di recente, Tether Ltd ha anche firmato un memorandum d’intesa con la città di Lugano per promuovere le criptovalute e la tecnologia blockchain. Inoltre, ha rilevato il 10% della Juventus.

Vive tra Lugano, la Costa Azzurra e Londra.

