Grande Fratello VIP sempre peggio: Marco Bellavia si ritira per bullismo

Il Grande Fratello VIP è stata l’ultima trovata per tenere in piedi un format televisivo che ormai da tempo aveva stancato, per la sua ripetitività e sempre minore genuinità (ne avevo parlato qui).

Certo, non ha mai brillato per linguaggi puliti e comportamenti sibillini. Ma con la conduzione di Alfonso Signorini, il programma è precipitato in una volgarità e uno squallore che sembrano inarrestabili.

Se l’edizione passata è stata caratterizzata dal triangolo amoroso di Delia, Soleil e Alex – finendo per essere l’argomento centrale del programma e la colonna portante dello share a colpi di sceneggiate incompatibili con una prima serata e una rete nazionale (sebbene Mediaset sia anche questo) – nella edizione attuale, la settima, iniziata da poco, si è andati anche oltre. Per quanto poteva sembrare difficile fare peggio.

Infatti, uno dei concorrenti, Marco Bellavia, ha dovuto lasciare la casa poiché, anziché trovare conforto dagli altri concorrenti per i suoi disagi psichici, è stato perfino da molti di loro bullizzato.

Perché Marco Bellavia ha lasciato il Grande Fratello VIP: cosa è successo

Come riporta Virgilio, Marco Bellavia aveva ammesso di stare vivendo un momento “poco equilibrato” dovuto a imprecisati problemi di natura mentale. Alla luce del suo disagio nella casa, si sono attivati anche gli psicologi della produzione e secondo quanto riferito da Davide Maggio, sarebbero stati loro a spingere per il ritiro.

Bellavia aveva anche chiesto l’aiuto degli altri concorrenti della Casa, ma molti di loro non solo hanno risposto picche, ma gli hanno rivolto pesanti accuse. Tra i concorrenti maggiormente additati di ciò troviamo Patrizia Rossetti, Carolina Marconi e Giovanni Ciacci. Accusati di mancanza di empatia.

Del resto, proprio da questi ultimi due il pubblico si aspettava di più, dato che la Marconi viene da una malattia raccontata anche sui Social. Mentre Ciacci è il primo concorrente sieropositivo ad essere entrato nella casa più spiata d’Italia, nel tentativo di far superare certi pregiudizi che ancora permangono.

Accuse anche a Ginevra Lamborghini, sorella della più nota Elettra. Comportamento il suo che pure fa specie, visto che continua a piangere e lamentarsi per il fatto che la sorella non le parli da anni.

Si sono invece distinti positivamente i concorrenti più giovani, spesso invece accusati di essere superficiali e poco attenti verso certi temi.

Probabilmente stasera arriverà il solito rimbrotto e pistolotto di Signorini. Il quale però dovrebbe fare mea culpa per dove sta portando un programma già non certo irreprensibile di suo.

Marco Bellavia chi è

Chi è Marco Bellavia? Coloro che hanno vissuto la propria infanzia o adolescenza negli anni ’80 e ’90, lo ricorderanno come volto di Bim Bum Bam e della serie televisiva Love me Licia. Dove interpretava il chitarrista Steve. Licia era invece interpretata da Cristina D’Avena.

Come riporta Wikipedia, Bellavia è nato a Milano il 9 dicembre 1964. Terminato il liceo scientifico, inizia a posare come modello, frequentando nel frattempo il corso di laurea in Scienze geologiche presso la facoltà di Scienze naturali dell’Università degli Studi di Milano. Ma non terminerà gli studi.

Dopo la succitata esperienza in Love Me Licia del 1986, negli anni seguenti ha partecipato a quasi tutte le serie televisive della saga di Licia, tranne che in Teneramente Licia. Arriva per lui anche l’esperienza come conduttore del programma per ragazzi delle reti Mediaset Bim bum bam, dal 1990 al 2001.

In quel periodo ha anche un flirt con Paola Barale, dal 1992 al 1995.

Nel 1996 ha realizzato, come attore e autore, una sit-com per Fininvest dal titolo La pattuglia della neve, girata nei pressi di Fai della Paganella e, sempre su Fininvest, nel frattempo divenuta Mediaset, ha condotto nel 2000 la prima edizione italiana di Robot Wars.

Terminata l’esperienza nei programmi per i più piccoli, nel 2001 è entrato a far parte del cast di Forum rimanendovi per due stagioni. Mentre nel ha partecipato come inviato a Stranamore.

Negli anni 2000 prosegue l’esperienza televisiva, ma non più in Mediaset: 2005 scrive e conduce Snow Food, programma itinerante per Gambero Rosso Channel, mentre dal 2006 al 2008 collabora con la rete televisiva Telenova e nel 2009 per Canale Italia alla realizzazione di alcuni programmi.

A partire dagli anni 10 scompare gradualmente dal piccolo schermo per dedicarsi ad una propria attività imprenditoriale, quella di Mental coach, e vi fa ritorno come concorrente del Grande Fratello Vip. Esperienza per lui, come visto, molto negativa.

Sposato, ha un bambino, e su Instagram condivide molti teneri momenti con lui. Ma non mancano foto con alcuni personaggi televisivi coi quali ha condiviso gli anni d’oro in Tv.

