Geronimo Meynier, una cometa del Cinema italiano

Geronimo Meynier è stato un attore molto attivo tra il 1955 e il 1964, per poi ritirarsi. Qui la sua storia e i suoi film.

Lo sterminato mondo del Cinema italiano conta anche molti attori che, nel pieno del proprio successo, hanno deciso di ritirarsi e cambiare totalmente vita. I motivi sono i più disparati e non possono di certo essere discussi. Del resto, il mondo dello spettacolo è molto impegnativo e non sempre è così appagante o attrattivo come possa sembrare al pubblico esterno.

Rientra nel novero di questi attori Geronimo Meynier, molto attivo dalla seconda metà degli anni 50 fino alla fine degli anni 60. Per poi decidere di ritirarsi a soli 27 anni, per intraprendere la carriera di perito tecnico.

Eppure, Meynier ha lavorato al fianco dei più grandi: si pensi a Totò, Aldo Fabrizi, Vittorio De Sica, Ernesto Calindri, Alberto Sordi. E di tante bellissime attrici dell’epoca, soprattutto straniere, oltre che diretto da registi che hanno fatto la storia del cinema nostrano, come Mario Monicelli.

Ripercorriamo la sua storia.

Le origini di Geronimo Meynier

Geronimo Meynier nasce a Fiume il 5 luglio 1941, figlio di genitori esuli, forse legati ai proprietari della Cartiera fiumana.

Interessato alla carriera di attore, incentivato anche da un aspetto fisico slanciato e da un viso capace di bucare lo schermo, nel 1955 a Roma partecipò, appena quattordicenne, a un provino con il regista Franco Rossi, che lo scelse per la parte del protagonista nella pellicola Amici per la pelle, nell’unica sua interpretazione da attore bambino. Un film coinvolgente, dai risvolti dolci e amari, sui rapporti fra adolescenti appartenenti a ceti sociali diversi.

Geronimo interpreta Mario, un quattordicenne che frequenta la terza media. Altro protagonista è il suo compagno di classe, Franco, interpretato da Andrea Sciré, figlio di Junio Valerio Borghese, il comandante di origini aristocratiche che tentò un mal riuscito golpe nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970. Spesso schernito da diversi film.

In questo film, Meynier, dimostra fin da subito di avere davvero la stoffa per fare l’attore.

La carriera

Dal 1957 al 1964 lavorò ininterrottamente in molte produzioni, dove si confermerà essere uno dei più promettenti giovani attori del cinema italiano. Su di lui puntarono alcuni dei migliori registi del tempo, da Alessandro Blasetti a Mario Monicelli, da Mario Camerini a Mario Mattoli.

Ed ecco che lo vediamo figlio di Vittorio De Sica in Amore e chiacchiere, di Blasetti; rampollo di buona famiglia in “Il magistrato” di Lugi Zampa; scanzonato sciatore con Alberto Sordi in “Vacanze d’inverno”, di Camillo Mastrocinque.

Prese parte anche a film corali di grande successo, come “La cento chilometri” di Pieroni, con un cast di numeri uno del cinema popolare italiano come Massimo Girotti, Gianni Agus, Aldo Giuffrè, Mario Carotenuto, Tiberio Murgia e Capannelle.

Non mancano poi film di spessore, come “La grande guerra” di Mario Monicelli, dove fra i tanti soldati che fanno da cornice alle vicende tragicomiche di Giovanni Busacca (Vittorio Gassman) e Oreste Jacovacci (Alberto Sordi), c’è anche il suo portaordini.

Raggiunse l’apice della popolarità in due film al fianco del grande Totò: “Totò, Fabrizi e i giovani d’oggi” e “Totò truffa 62”. Nei quali figurano altri grandi come Aldo Fabrizi e Nino Taranto. Si consolida anche nel ruolo di “figlio” più serio del genitore o “giovane” in cerca di ragazze e di guai.

Il ritiro precoce dalle scene

L’ultima pellicola in cui figura è Romeo e Giulietta, regia di Riccardo Freda (1964), nel ruolo di Romeo. Una interpretazione nella quale spicca tutta la sua bellezza estetica nei costumi tipici del romanzo inglese. Che gli avrebbe potuto aprire un nuovo ciclo di pellicole, quelle in costume o fiabesche.

E invece, spiazzando un po’ tutti, decide di ritirarsi dopo l’uscita del film, per intraprendere la carriera di perito tecnico. Visse per diversi anni a San Francisco. Rientrato in Italia, si stabilì nel quartiere milanese di Stadera.

Apparve nel 1968 in una antologia dedicata a Totò, scomparso l’anno prima: Totò Story, regia di Camillo Mastrocinque.

Geronimo Meynier che fine ha fatto?

Geronimo Meynier è morto a Milano il 23 gennaio 2021, causa Covid, a 79 anni. Finito nel dimenticatoio anche per scelta, la notizia è stata ripresa da pochi. Eppure quest’attore è stato una cometa piuttosto luminosa del nostro Cinema.

