Geriatra: come si diventa, requisiti, quanto guadagna, se conviene

Scopriamo cosa fa il Geriatra, come si diventa, lo stipendio, gli sbocchi professionali, se conviene davvero diventarlo.

In una società come quella italiana, e occidentale in generale, che tende sempre più all’invecchiamento e sempre meno alla procreazione e al ricambio generazionale, una figura medica come quella del Geriatra diventa sempre più centrale. Poiché è il medico preposto alla prevenzione e alla cura di tutte quelle patologie che sopraggiungono con la cosiddetta “terza età“.

Molti che vogliono intraprendere questa professione medica si chiedono: conviene fare il Geriatra? Risponderemo a questa e altre domande di seguito. In particolare, vedremo cosa fa un Geriatra, quali malattie cura, come si diventa, quali sono i requisiti, quanto guadagna, quali sono gli sbocchi lavorativi per un Geriatra.

Cos’è la Geriatria?

Partiamo innanzitutto dalla branchia di cui si occupa un Geriatra. La geriatria è una disciplina medica che studia le malattie che si verificano nell’anziano e le loro conseguenze disabilitanti. Lo scopo è di ridare o preservare la dignità di una persona anziana, dunque il più possibile prolungarne l’autosufficienza e rallentare il processo di invecchiamento celebrale e funzionale.

La gerontologia è una branca della geriatria e si occupa di identificare i meccanismi biologici alla base dell’invecchiamento e della senescenza, oltre a prendere in considerazione anche gli aspetti sociali e psicologici che si verificano nella cosiddetta terza età (anche se ormai da tempo, alla luce dell’aumento costante dei centenari, si parla anche di quarta età). Gli studi di questo settore sono molto importanti ai fini statistici, con i dati utilizzati a scopo medico ma anche sociologico.

Pertanto, il geriatra viene anche definito medico gerontologo, proprio perché deve tenere presenti sempre anche gli aspetti legati alla gerontologia.

Cosa fa un geriatra?

Un medico geriatra ha il compito di migliorare il più possibile la qualità della vita degli anziani, impegnandosi affinché possano vivere una esperienza di invecchiamento sana e attiva. Cercando di mitigare quelle patologie tipiche dell’età anziana, quali

ipertensione

diabete

demenza

malattie cardiovascolari

Tuttavia, come abbiamo detto parlando di gerontologia, il geriatra deve mitigare anche le ripercussioni che il processo di invecchiamento ha su altre sfere, come quella psicologica e sociologica. Dunque, far sì che l’anziano non piombi in sintomatologie come depressione, ansia, malnutrizione, isolamento sociale. Fornendo anche sostegno ai familiari conviventi e non con il paziente in questione e cooperando con le altre figure mediche e specialistiche che si trovano ad operare con esso: cardiologo, neurologo, fisiatra, ortopedico, fisioterapista, psichiatra, oss, badante, ecc.

Come si diventa geriatra?

Il percorso per diventare geriatra è, come intuibile trattandosi di una specializzazione medica, piuttosto lungo.

Infatti, occorre innanzitutto entrare in una facoltà di Medicina e chirurgia, il che però prevede di solito il superamento di un test d’ingresso (controllare se al momento della lettura non sia stato abolito/reintegrato).

Dopo un percorso di studi piuttosto lungo, pari a sei anni, occorre sostenere l’Esame di Stato per ottenere l’abilitazione alla professione medica e l’iscrizione all’albo dei Medici (anche qui controllare se al momento della scrittura sia o meno in vigore l’Esame di Stato).

Poi ci si iscrive alla scuola di specializzazione in Geriatria, che combina studi teorici a momenti pratici tramite tirocinio, e dura 4 anni. Finita la scuola, occorrerà sostenere un esame di idoneità alla professione medica.

Inoltre, concluso l’ordinario percorso di studi di almeno 10 anni (se tutto fila liscio) occorrerà aggiornarsi continuamente nel corso della carriera. Ed è anche possibile frequentare Master di I e di II livello se ci si vuole specializzare in altri campi.

Requisiti per diventare geriatra

Quali sono i requisiti per diventare un Medico Geriatra? Occorre innanzitutto una forte predisposizione allo studio, visto che, come detto, il percorso di formazione è molto lungo e impegnativo.

Inoltre, occorre essere predisposti all’aggiornamento costante, poiché anche dopo aver ottenuto la tanto agognata qualifica in Geriatria, bisogna comunque aggiornarsi a professione avviata.

Poi ci sono gli aspetti prettamente caratteriali, legati all’ascolto, all’umiltà, alla pazienza e alla predisposizione alla collaborazione e cooperazione. Un medico specializzato in geriatria si troverà di fronte pazienti anziani spesso ipocondriaci, testardi, petulanti, duri di comprendonio. Ma anche familiari insistenti, saccenti, critici, poco collaborativi, egoisti, ecc.

Importante è poi l’empatia non solo verso familiari e pazienti, ma anche verso le altre figure mediche con le quali bisognerà fare i conti.

Quanti anni ci vogliono per diventare geriatra?

Il percorso totale è piuttosto lungo è dura almeno 10 anni. Sommando ai 6 di medicina generale, i 4 legati alla Geriatria. Occorre poi tenere conto dell’aggiornamento in corso.

Quanti anni dura la specializzazione in geriatria?

La scuola di specializzazione in Geriatria dura 4 anni, e alterna lo studio teorico con il tirocinio pratico.

Quali sono gli sbocchi lavorativi per un geriatra?

Sono tanti gli sbocchi professionali che attendono un medico geriatra. Ecco un elenco indicativo:

lavorare presso ospedali, strutture sanitarie o case di riposo, sia pubbliche che private;

aprire uno studio privato;

svolgere attività di consulenza per aziende o organizzazioni che forniscono servizi per anziani;

insegnare e fare ricerca in ambito geriatrico presso università o istituti di ricerca;

fare formazione e aggiornamento professionale per altri operatori sanitari che lavorano con anziani;

svolgere attività di advocacy e promuovere politiche sanitarie presso le istituzioni preposte;

svolgere consulenza per la pianificazione e l’organizzazione di programmi di assistenza agli anziani a livello governativo o in organizzazioni non profit.

Quanto guadagna un medico in geriatria?

Qual è lo stipendio medio di un medico geriatra? Secondo una stima del sito Indeed, le prospettive di guadagno di un geriatra sono piuttosto buone. Si parla infatti di una media annua di circa 56mila euro, corrispondente a un +32% rispetto alla media nazionale.

Ovviamente, molto dipende dalla propria esperienza, dall’ambito lavorativo, dalla bravura di sommare a uno stipendio base attività di consulenza presso privati o patrocini, ecc. Inoltre, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla legge anche di abbinare al lavoro presso strutture pubbliche, anche l’apertura di uno studio privato.

Che dottore è il geriatra?

Si tratta di un medico che si occupa di prevenire o mitigare le patologie e le sintomatologie tipiche dell’invecchiamento, al fine di garantire a una persona anziana una vita quanto più dignitosa possibile e quanto più a lngo possibile autonoma.

Quali malattie cura il geriatra?

Il medico specializzato in geriatria cura le malattie tipiche della terza età, dunque quelle patologie che possono sopraggiungere con l’invecchiamento e il decadimento fisico e mentale. Si pensi alle malattie cardiologiche, celebrali, deambulatorie, psichiche.

Deve anche saper affrontare piaghe come l’isolamento, la solitudine, la depressione, la malnutrizione. Spesso scatenate dalla solitudine o dalla mal curanza dei parenti.

Differenze tra Geriatra e Fisiatra

Quali sono le differenze tra Geriatra e Fisiatra? Queste due figure mediche sono spesso confuse, ma tra di loro esistono differenze sostanziali che riepiloghiamo di seguito:

Il fisiatra si occupa soprattutto della riabilitazione di soggetti affetti da malattie genetiche o sopraggiunte dopo un trauma. Che riguardano sia l’apparato muscolo-scheletrico che quello neurologico. Si trovano a lavorare con tutte le fasce d’età e le categorie sociali;

si occupa soprattutto della riabilitazione di soggetti affetti da malattie genetiche o sopraggiunte dopo un trauma. Che riguardano sia l’apparato muscolo-scheletrico che quello neurologico. Si trovano a lavorare con tutte le fasce d’età e le categorie sociali; Il geriatra si occupa specificamente di anziani e delle malattie tipiche della Terza età.

Abbiamo parlato specificamente della figura del fisiatra in un articolo specifico.

Conviene fare il geriatra?

A parte la questione economica, da controbilanciare comunque all’impegno che la formazione prevede, senza dubbio il medico specializzato in geriatria sarà sempre più centrale nella società italiana. Sono i numeri a dircelo.

Stando ai dati riportati dal sito Numero chiuso, infatti, nel nostro paese si contano oltre 14 milioni di persone che rientrano tra gli Over 65, di cui circa la metà di questi ha più di 75 anni. Quattro milioni hanno già superato gli 80 anni, mentre ben 22mila sono ultracentenari.

Già oggi gli Over 65 rappresentano un quarto della popolazione italiana, e i numeri non sono che destinati a salire in futuro.

Conclusioni

