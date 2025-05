Gaza, perché è giusto parlare di genocidio

Vediamo perché sia giusto di parlare di genocidio a Gaza, rispetto a quanti, tra cui Enrico Mentana, rinnegano ciò.

La conta dei morti nella striscia di Gaza diventa di giorno in giorno sempre più drammatica. Ad essa, occorre aggiungere la condizione disperata di chi vive in condizioni disumane, i tantissimi feriti e mutilati, la situazione degli ospedali, ecc. Non a caso, per i palestinesi si parla di genocidio.

Dopo quanto accaduto il 7 ottobre 2023, Israele si è arrogata il diritto di avere le mani libere per fare tutto quanto ha perpetrato nei giorni a seguire e fino ad oggi. Dando sempre più credito a chi ritiene che sia stato tutto architettato proprio per arrivare a questo. Come l’11 settembre 2001 è servito per avere il lasciapassare nei confronti di Afghanistan e Iraq.

La comunità internazionale si limita solo a frasi di sdegno e di circostanza. Ma, di fatto, sia politicamente che militarmente, non sono giunte azioni concrete.

Anzi, Israele si è pure spinta a sparare contro i diplomatici, tra cui quelli italiani. Ormai ha un’arroganza fuori controllo, tanto che neppure gli Usa – da sempre sponsor per la creazione di uno Stato di Israele in quei territori – riescono più a fare niente. Come Frankenstein, non riescono più a fermare il mostro che hanno creato. Sebbene abbiamo parlato in un altro articolo di come sia realmente nato il conflitto israelo-palestinese.

C’è però chi, come Enrico Mentana, si rifiuta di parlare di genocidio per Gaza. Ma ecco perché si sbaglia.

A Gaza è in corso un genocidio?

A rispondere per le rime, anche in questo caso, a Mentana e altri negazionisti ci pensa il sempre ottimo Massimo Mazzucco. Il quale, grazie a un breve video, è riuscito a spiegare perché a Gaza si deve parlare di Genocidio.

Sia proponendo le varie definizioni di questo termine orribile, sia utilizzando le stesse argomentazioni del giornalista direttore del Tg di La7 (ex Rai e Mediaset, di recente tra coloro che si sono proclamati Templari della verità) affinché non si parlasse di genocidio a Gaza.

Lasciamo il video di seguito, ciascuno si farà la propria idea.

