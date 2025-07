Se anche la destra regala 250 milioni a Bill Gates

Il ministro Antonio Tajani ha affermato che il governo italiano ha inviato 250 milioni alla Gavi Alliance, dove c’è anche Bill Gates.

Sono lieto di annunciare al mio amico José Manuel Barroso un nuovo importante contributo del Governo italiano di 250 milioni di Euro per l’Alleanza sui vaccini di Gavi che si sommano ai fondi già stanziati dalla Presidenza italiana G7. Salvare le vite dei bambini – ha aggiunto – è una priorità della nostra politica estera. Aiutare a produrre vaccini in Africa significa rafforzare la stabilità dei Paesi di quel continente, creando più benessere e crescita

Così dichiarava ieri il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, riferendosi al massiccio regalo che il nostro governo ha fatto alla GAVI Alliance. Ma cos’è Gavi Alliance? E di cosa si occupa?

Cos’è Gavi Alliance

Citando Wikipedia, Gavi Alliance è

un ente di cooperazione mondiale tra soggetti pubblici e privati, che dichiara lo scopo di assicurare “l’immunizzazione per tutti”. La sua missione strategica è salvare la vita dei bambini e proteggere la salute generale aumentando l’accesso all’immunizzazione nei paesi poveri. Gavi Alliance raccoglie governi, istituzioni, donatori privati e fondazioni, tra cui la Fondazione Bill & Melinda Gates

Già, avete letto bene. Tra i principali sponsor della Gavi Alliance c’è proprio quel Bill Gates tanto inviso alla destra italiana, tacciandolo come un Paperone che piace ai radical chic. Citandolo ogni qualvolta si provava a difendere l’amicizia tra Giorgia Meloni ed Elon Musk.

Inoltre, vediamo citato anche il portoghese José Manuel Durão Barroso. Ex Primo ministro e ministro degli esteri del Portogallo, dal 2004 al 2014 è stato presidente della Commissione europea in quota Ppe. Erano gli anni d’oro della Merkel che dettava legge in Europa, della presidenza alla Bce di Mario Draghi e del solido asse tra Germania e Francia. Quelli che hanno mandato sul lastrico la Grecia per intenderci.

Poi dal 2016 è diventato presidente non esecutivo e advisor della banca d’affari Goldman Sachs e ora ha assunto la nomina di Presidente della Gavi Alliance. Un bel giro di potentati, che l’under dog Meloni non contrasta minimamente.

Trump invece aveva tagliato i fondi a quest’ultima, con Musk che ha pagato con il quasi fallimento di Tesla la lotta al Deep state.

Foto di Won-hyoung 김원형 da Pixabay

