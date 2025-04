Gaudí, la triste storia dell’architetto di Dio

Ripercorriamo la vita di Antoni Gaudí, dichiarato Venerabile da Papa Francesco per la sua Sagrada Familia e altre opere.

Antoni Gaudí è un architetto spagnolo nato a Reus il 25 giugno 1852, appartenente alla corrente dei modernisti, noto in tutto il mondo soprattutto per aver diretto i lavori per la costruzione della Sagrada Familia, a Barcellona. Diventata uno dei simboli della città e per la quale è stato dichiarato Venerabile da Papa Francesco.

La storia della Sagrada Familia

Con la sua opera, Gaudí ha plasmato la città catalana e non solo tramite opere edili, ma anche nelle vesti di decoratore, scultore e come progettista di interni. Tuttavia, la sua dedizione sarà proprio per la succitata opera, che gli sarà commissionata nel 1883, all’età di 31 anni.

Come riporta Vatican News, Gaudí ritiene la Sagrada Familia una missione affidatagli da Dio, tanto da trasformare l’originario progetto neogotico in qualcosa di più originale, traendo ispirazione dalle forme della natura e impreziosendola con simbolismi che rievocano influenze benedettine e francescane. Ricordiamo che l’architetto catalano era anche devoto di San Filippo Neri.

Nel periodo che va dal 1887 al 1893 progetta e dirige altre opere sia civili che religiose. Purtroppo però, durante la Quaresima del 1894 viene colpito da una grave malattia, causata da un rigoroso digiuno. Questo evento lo avvicina ulteriormente a Dio, tanto da decidere di concentrarsi esclusivamente sul completamento della Sagrada Familia, rifiutando altre opere.

A riprova di ciò, nel 1925 si stabilisce in una piccola stanza accanto alla chiesa. Da lì e fino alla tragica scomparsa, avrà come unico obiettivo della propria esistenza quella di avvicinare le persone a Dio tramite la sua arte. L’opera, che sarà anche l’ultima della sua carriera, sarà terminata l’anno seguente.

Ricordiamo che il 19 aprile 2011 un incendio ha deturpato parte della facciata della Sagrada Famiglia, appiccato da un uomo con disturbi mentali.

Gaudí come è morto

Come riporta Wikipedia, la sera del 7 giugno 1926, terminata la giornata lavorativa, Gaudí si stava recando presso la chiesa di San Filippo Neri per pregare. Intento ad attraversare la strada, fu travolto da un tram e lasciato tramortito sul selciato.

Dato il suo aspetto piuttosto trasandato non fu riconosciuto da alcun passante presente sul posto e così fu condotto in un reparto destinato ai poveri del vicino ospedale di Santa Creu.

Morirà il 10 giugno dopo tre giorni di agonia. Le inadempienze che lo porteranno alla morte furono punite con multe. Solo alcuni amici riuscirono a capire che fosse lui dalle descrizioni dei presenti, ma ormai era troppo tardi.

Le sue spoglie mortali furono portate nella cripta della Sagrada Família, dove fu inumato, come segno di riconoscenza per la sua opera religiosa.

Le opere di Gaudí

Ecco un elenco delle opere di Gaudí:

1883-1885 El Capricho, Comillas (Santander)

1883-1887 Finca Güell, Avenida de Pedralbes 7, Barcellona

1883-1888 Casa Vicens, Carrer de les Carolines 18-24, Barcellona

1886-1890 Palacio Güell, Nou de la Rambla 3-5, Barcellona

1889-1890 Colegio de las Teresianas, Carrer de Ganduxer 85, Barcellona

1889-1893 Palacio Episcopal, Astorga (Léon)

1891-1894 Casa Fernández y Andrés, Plaza de San Marcelo, Léon

1898-1900 Casa Calvet, Carrer de Casp 48, Barcellona

1898-1915 Cripta de la Colònia Güell, Santa Coloma de Cervelló, Barcellona

1900-1905 Bellesguard, Carrer Bellesguard 16, Barcellona

1900-1914 Park Güell, Carrer Olot, Barcellona

1903-1914 Catedral de Mallorca, Isola di Maiorca

1904-1906 Casa Batlló, Passeig de Gràcia 43, Barcellona

1906-1910 Casa Milà, Passeig de Gràcia 92, Barcellona

1909 Escuelas de la Sagrada Familia, Carrer Sardenya y Carrer Mallorca, Barcellona

1883-1926 Sagrada Família, Plaça de la Sagrada Família, Barcellona

