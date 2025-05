Garlasco come Twin Peaks: i tanti suicidi sospetti dopo la morte di Chiara Poggi

Il caso di Chiara Poggi di Garlasco si è clamorosamente riaperto. E ora le indagini riguardano anche dei suicidi sospetti.

Garlasco è un piccolo comune della profonda Lombardia, in provincia di Pavia, piuttosto vicino al Piemonte. Diventato tristemente noto per il caso di Chiara Poggi, ragazza uccisa il 13 agosto 2007, per il quale omicidio è stato condannato il fidanzato Alberto Stasi, condannato nel 2015 a 16 anni di carcere. Sebbene di recente goda del regime di semilibertà funzionale a un suo possibile reinserimento in società.

Il caso però è stato clamorosamente riaperto dopo quasi vent’anni e ora si indaga sull’amico del fratello della vittima, Andrea Stasi, già indagato a suo tempo e le sorelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara. Tutte scagionate in un primo momento. Queste ultime, peraltro, finirono agli onori delle cronache per la spiacevole storia della foto ritoccata al fine di ottenere visibilità mediatica.

Siamo in un periodo in cui la cronaca nera occupa con sempre più insistenza, e tutto sommato anche violenza, gli spazi televisivi. Tra Cogne, Erba, Brembate di sopra, Avetrana, e così via.

In questi giorni, però, sta emergendo anche un triste resoconto sui tanti, troppi suicidi sospetti che sono avvenuti a Garlasco dopo la morte della povera Chiara. Tanto da rievocare, con le dovute differenze, la famosa serie televisiva Twin Peaks.

I suicidi sospetti a Garlasco dopo la morte di Chiara Poggi

Come si legge su vari siti, sarebbero almeno 8, o forse addirittura 10, i suicidi sospetti dopo la morte di Chiara Poggi.

Procura Trento News si focalizza su tre in particolare, sui quali si sarebbero aperte delle indagini. Tre sono gli episodi sui quali la Polizia sta indagando nelle ultime ore. Il primo suicidio piuttosto clamoroso è quello di Corrado Cavallini, medico di base di Garlasco, il quale si è tolto la vita nel 2012. Il dottore aveva in cura Andrea Sempio. Fu ritrovato privo di vita dopo essersi inferto un’iniezione letale al braccio. Un suicidio che non ha mai trovato particolari motivazioni.

Prima di lui il caso del meccanico Giovanni Ferri, anche lui in cura da Cavallini, ritrovato con i polsi e la gola squarciati con una lama affilata. Come sarebbe legato al caso? L’uomo conosceva Chiara e quella fatale mattinata aveva visto e parlato con la ragazza. Sua moglie non ha mai creduto all’ipotesi del suicido, ma ritiene sia stato ucciso per farlo tacere. Ferri fu trovato morto il 23 novembre 2010 in via Mulino, in uno spazio strettissimo, di appena 50 centimetri.

Il terzo suicidio sospetto sarebbe infine quello di un amico di Andrea Sempio, impiccatosi nel 2016. Come fa sapere LaCnews24, aveva condiviso pochi giorni prima un post inquietante tratto dalla canzone “La Verità” dei Club Dogo, pubblicata proprio nel 2007. Il testo recitava così:

La verità sta nelle cose che nessuno sa, la verità nessuno mai te la racconterà

Nuovo materiale per trasmissioni senza scrupoli

Le indagini potrebbero allargarsi ad altri casi e magari svelare un giro di silenzi e testimoni messi violentemente a tacere. Non si esclude la pista della setta satanica e di veggenti locali. Siamo nel campo dei sospetti e delle speculazioni, tanto ancora si dirà su questo caso, dato nuovamente in pasto agli appetiti di talk show senza scrupoli. Una legge per limitare questo scempio sarebbe dovuta.

