Gardaland si fa green: tra fotovoltaico e ricircolo dell’acqua

Ecco tutti i progetti messi in campo da Gardaland per diventare sempre più un Parco divertimenti eco-sostenibile.

Gardaland Resort è uno dei parchi divertimenti italiani più longevi e conosciuti, al pari di Mirabilandia. Nato nel 1975 da una intuizione di Livio Furini, rimasto positivamente colpito da Disneyland, nel suo mezzo secolo di storia ha saputo sempre rinnovarsi. Diventando un vero e proprio complesso turistico, ma anche un parco a tema.

Situato tra i comuni di Castelnuovo del Garda e Lazise, in provincia di Verona, di recente, ha deciso di investire maggiormente sull’energia ecosostenibile e sull’impatto ambientale. Ecco le misure previste per il futuro.

La svolta green di Gardaland

via GIPHY

Come riporta Pronto bolletta, il parco ha deciso di investire nel fotovoltaico come parte di una strategia più ampia per diventare sempre più eco-friendly. L’obiettivo si muove su 3 binari distinti:

Installazione di pannelli solari su una vasta superficie;

Riduzione delle emissioni, quantificabile in circa 800 tonnellate di CO₂, equivalente a 400 automobili che non percorrono 20.000 km all’anno.

Autosufficienza energetica proprio grazie ai pannelli.

Per raggiungere questo obiettivo – risparmio energetico da un lato e maggiore rispetto per l’ambiente dall’altro – Gardaland ha raggiunto un importante accordo con la società Engie, coprendo così oltre il 25% del fabbisogno energetico del parco.

L’impianto, consta di ben 7.000 pannelli solari su una superficie di 14.000 m² e sarà in grado di produrre 3,6 GWh all’anno. Il che avrà un effetto positivo anche sull’ambiente, visto che saranno emesse meno 800 tonnellate di CO₂. Il che è quantificabile in 7.600 alberi piantati.

L’obiettivo di Merlin Entertainments, il gruppo che gestisce Gardaland è di raggiungere le zero emissioni nette entro il 2030.

Ricircolo dell’acqua e utilizzo di materiali ecosostenibili

via GIPHY

Ma oltre a puntare sul fotovoltaico, Gardaland adotterà in futuro altre soluzioni eco-friendly, per ovviare ad altre problematiche della società consumistica attuale: lo spreco di acqua e l’immissione di plastica nell’ambiente. Come:

Riuso dell’acqua, essendo quello del consumo dell’oro blu un altro tema ambientale sensibile per il futuro; Materiali compostabili e riduzione della plastica monouso nei suoi ristoranti e punti di ristoro, riducendo progressivamente la plastica monouso.

Come lavorare a Gardaland?

Ci siamo occupati di questo argomento in un articolo specifico, dando info utili e consigli.

Foto di postcardtrip da Pixabay

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

5,0 / 5 Grazie per aver votato!

Pubblicità

Pubblicità

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn