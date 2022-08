Gallipoli, virus sta colpendo i giovani? Sintomi, cause e smentite

Qual è il virus che sta colpendo i giovani a Gallipoli? Quali sono i sintomi? E i rischi?

Gallipoli da diversi anni è una delle mete più gettonate da giovani italiani e non solo. Borgo molto caratteristico situato in provincia di Lecce, offre anche tanto divertimento. Tuttavia, in questi giorni molti ragazzi su TikTok stanno parlando di sintomi molto simili al virus che funesta il mondo dal 2020.

Eppure, sottoposti scrupolosamente a tampone, risultano tutti negativi. Cosa può essere allora? Ecco le possibili cause.

Cos’è il virus a Gallipoli che sta colpendo i giovani

Come riporta Virgilio, le testimonianze cominciano ad essere tante, raccolte sul Social più utilizzato dai giovanissimi: TikTok.

Quando vai a Gallipoli e ti prendi un virus che non è Covi

ha scritto una ragazzina, tra ironia e preoccupazione.

Credevo fosse per l’aria condizionata, ma a questo punto credo sia qualche batterio nell’acqua

scrive un altro.

Si pensa che ci sia qualcosa nell’acqua marina, oppure nell’acqua potabile, ovvero un batterio. Il fatto curioso è che sta colpendo soprattutto i giovanissimi.

Virus a Gallipoli: i sintomi

Quali sono i sintomi del virus che sta colpendo i giovani a Gallipoli? I seguenti:

tosse

febbre

mal di gola

raffreddore

spossatezza

Chiaramente, dinanzi a questi sintomi, molti pensano subito appunto al co vid 19, considerando anche gli alti assembramenti che l’estate porta con sé. Tra spiagge e locali super affollati ad agosto in quel di Gallipoli ormai da anni.

Cause del virus a Gallipoli

Una delle ipotesi che sta avanzando in queste ore è che si tratti di Escherichia Coli, la cui presenza era stata individuata nelle acque della riviera romagnola. Preoccupando gestori di lidi e ristoranti della zona, che l’estate della ripartenza si inceppasse. Un po’ quanto sta accadendo a Courmayeur a causa di un pesante danno alle condutture idriche causato da una frana. Il quale ha portato la mancanza di acqua e quindi la fuga dei turisti.

Probabilmente, stando a questa tesi, il virus Escherichia Coli presente in Romagna si è solo spostato più giù. Rovinando la vacanza pugliese di molti giovanissimi. Come non bastasse la preoccupazione per la presenza di meduse…

Tuttavia, potrebbe solo trattarsi semplicemente di uno dei soliti fenomeni virali partito sui Social e in pieno svolgimento. Come vedremo nel paragrafo seguente.

Virus a Gallipoli: Comune smentisce ed è pronto a querelare

Il Comune di Gallipoli non ci sta ed è pronto a querelare quanti frettolosamente stanno danneggiando l’immagine della splendida località salentina. Il sospetto è che molti ragazzi stiano sfruttando l’hashtag in voga su TikTok.

Rossana Nicoletti, assessora all’ambiente del comune salentino, a La Repubblica ha dichiarato:

Abbiamo eseguito tutti gli accertamenti sulla qualità delle nostre acque di concerto con gli organi competenti e possiamo serenamente parlare di una notizia non vera. Anzi, abbiamo già interpellato il nostro ufficio legale per procedere con una denuncia nei confronti di chi, in modo così frettoloso, ha voluto gettare ombre sulla nostra città e sul nostro splendido mare con un danno d’immagine per la nostra città

Virus a Gallipoli fake news?

Alla luce della suddetta dichiarazione e del fatto che la stragrande maggioranza di chi si è recato a Gallipoli in questi giorni non ha accusato nulla, non resta che bollare la notizia del virus a Gallipoli come fake news.

Ricevi news senza censure su Telegram