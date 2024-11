Future You, come funziona chat per parlare con se stessi del futuro

Sviluppato presso il MIT, Future You permette di conversare con una versione futura di sé, in grado di rispondere a domande e dare consigli.

In una famosa scena di Ritorno al Futuro – Parte II, Jennifer incontra inaspettatamente la se stessa di trent’anni nel futuro: le due reagiscono in maniera praticamente sincronizzata allo shock, fino a svenire contemporaneamente. Qualcosa di simile sarà possibile grazie alla chant Future You. Del resto, come riportato qui, la saga di Ritorno al Futuro ha anticipato tante future invenzioni.

Del resto, a bocce ferme, però, è innegabile che l’idea di dare una sbirciata al proprio futuro può essere intrigante, pur rimanendo ovviamente nel campo della pura fantascienza… oppure no?

Future You: come funziona

Un gruppo di ricercatori del MIT e altri istituti crede che la cosa non sia del tutto campata in aria e, sfruttando l’onnipresente Intelligenza Artificiale, si accinge a dimostrare che è possibile farsi una chiacchierata in chat con una versione più anziana di sé: benvenut* in Future You.

Qui per accedere alla piattaforma, mentre per saperne di più pigiate sul link seguente.

