Fusarium oxysporum, il fungo dalla doppia vita

Fusarium oxysporum si comporta allo stesso tempo da alleato per un ospite animale e da patogeno per uno vegetale

Chelymorpha alternans è un insetto della famiglia dei Chrysomelidae dalla forma corporea e colorazione particolari — non per niente la prima parte del suo nome significa “a forma di tartaruga” e la seconda “alternante”. Non sono però queste caratteristiche che attirano l’attenzione dei biologi evoluzionisti Hassan Salem e Aileen Berasategui.

Qualche anno fa i due notano una sostanza bianca, simile alla cera, accumularsi sugli esemplari giovani della specie: che si tratti di una qualche secrezione, piuttosto comune nelle cocciniglie? Il problema è che il materiale è presente in punti strani e inaspettati.

Cos’è il fungo Fusarium oxysporum?

Incuriositi, Salem e Berasategui iniziano a indagare, col supporto di colleghi del Max Planck Institute for Biology Tübingen (Germania): grande è la loro sorpresa quando, piazzata sulla classica piastra di Petri, la sostanza inizia a crescere. Ma il meglio deve ancora venire: analisi successive, infatti, rivelano che si tratta di un fungo… che conduce una doppia vita.

