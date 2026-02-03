Furti con Pos portatili, bufala o rischio reale? Come stanno le cose

Vediamo come funzionano i furti con Pos portatili e come difendersi. Il rischio è reale o si tratta di una truffa?

Sul web si parla di nuovo tanto dei furti con Pos portatili, in genere eseguiti in luoghi affollati, come mezzi pubblici, stazioni, eventi pubblici all’aperto o al chiuso, centri commerciali, ecc. Ma si tratta di una truffa vera o uno dei soliti spauracchi che circolano sul web, dunque una bufala? Vediamo come funzionano i furti con Pos portatili e come difendersi.

Come funzionano i furti con Pos portatili?

Come spiega il sito specializzato in tecnologia, Wired, le modalità di esecuzione dei furti con Pos portatili sono 2:

questa modalità è un mix tra furti classici e nuovi: si ruba il portafogli, e poi, una volta appartati, compiono una serie di transazioni di piccolo taglio preferibili in quanto non richiedono l’immissione del Pin; i ladri scelgono luoghi affollati, creano una richiesta di pagamento sul pos portatile, lo si tiene in mano oppure lo si nasconde e si avvicina laddove potrebbe trovarsi una carta: tasche posteriori di pantaloni, borse, marsupi, zaini e via dicendo.

La seconda modalità, per quanto sia più facile dal punto di vista classico, è più complicata, poiché il tempo utile per ricevere la conferma della transazione è di circa 30 secondi, dunque occorre riuscire a tenere accostato il Pos alla carta per un po’. Ammesso che si trovi dove crediamo.

Inoltre, il Pos e la carta devono stare piuttosto ravvicinati, in un intervallo tra 0,5 e 4 cm.

Infine, non devono esserci elementi di disturbo come altre carte.

Insomma, le possibilità di riuscita sono molto basse.

Come difendersi dai furti con Pos portatili?

Per difendersi dai furti con Pos portatili, è meglio in primis utilizzare portafogli dotati di protezione rfid integrata che creano uno scudo rispetto alle letture illecite. Inoltre, meglio non posizionare le carte in zaini, tasche posteriori, ecc. Meglio le tasche interne o anteriori, per accorgerci di tentativi di truffe o renderle più difficili.

Infine, meglio impostare le notifiche anche per transazioni di piccole taglie dalla app della propria banca.

