Furto al Louvre, non è la prima volta: i 4 precedenti clamorosi

Ecco quali sono stati i furti più importanti ai danni di Musei nel mondo.

Brutto risveglio questa mattina per Parigi, colpita in uno dei suoi simboli più importanti: il Museo del Louvre. Questa volta, per fortuna, non si tratta di un attentato o di un incendio, come accaduto a Notre Dame. Bensì, di un furto. L’imbarazzante pressapochismo francese resta però lo stesso.

Una banda di ladri ha rubato alcuni preziosissimi gioielli della collezione di Napoleone Bonaparte. In totale, sono stati nove i gioielli rubati dalle teche, tra cui una collana, una spilla e una tiara. Per fortuna, due dei pezzi – una corona dell’imperatrice Eugenia – sono stati ritrovati.

Come riporta Ansa, descrivendo scene da serie tv americane, i banditi, in scooter e incappucciati, sarebbero riusciti ad accedere all’edificio sul lato della Senna, approfittando del fatto che fossero in corso dei lavori. Armati con piccole motoseghe, avrebbero utilizzato un montacarichi da traslochi per raggiungere direttamente la sala presa di mira, nella Galleria Apollo.

Dopo aver rotto le finestre due uomini sono entrati nell’edificio, mentre un terzo è rimasto all’esterno. Avrebbero poi imboccato l’autostrada A6 per la fuga.

Non si tratta però della prima volta per un museo importante. Ecco i precedenti più clamorosi.

Furti ai Musei più importanti

Come riporta l’interessante pagina Facebook I 1000 quadri più belli di tutti i tempi, i 4 furti più clamorosi della storia ai danni di musei sono stati:

“La Gioconda” di Leonardo da Vinci – Parigi, 1911 Museo del Louvre: L’opera scomparve dal museo per due anni: il ladro era Vincenzo Peruggia, La “Mona Lisa” fu ritrovata nel 1913 a Firenze, all’Hotel Tripoli-Italia; “La tempesta sul mare di Galilea” di Rembrandt – Boston, 1990, Isabella Stewart Gardner Museum: Nella notte del 18 marzo 1990 due uomini travestiti da poliziotti rubarono 13 opere per un valore di circa 500 milioni di dollari. Tra queste, il solo paesaggio marino realizzato dia Rembrandt. Il quadro non è mai stato ritrovato; “L’Urlo” di Edvard Munch – Oslo, 1994 e 2004 National Gallery e Munch Museum: È stato rubato due volte (in due versioni diverse). La prima durante le Olimpiadi invernali del 1994 (rubata la versione del 1893): “Grazie per la scarsa sicurezza”, recitava il biglietto lasciato dai ladri. La seconda nel 2004 (versione del 1910), quando furono sottratti anche “Madonna” e altri dipinti. Entrambe le volte recuperati, ma non senza danni; “Natività con i santi Lorenzo e Francesco d’Assisi” di Caravaggio – Palermo, 1969 Oratorio di San Lorenzo: Rubato nella notte tra il 17 e 18 ottobre, probabilmente da uomini della mafia siciliana. L’opera (un olio di oltre 2 metri) fu tagliata dalla cornice e mai più ritrovata; si sospetta sia stata distrutta o nascosta in collezioni clandestine.

