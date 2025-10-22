Frutta e Verdura che contiene più pesticidi (e meno)

Ecco la frutta e la verdura che contiene più pesticidi, quale meno e come difendersi dalle sostanze tossiche.

Uno studio condotto dall’Environmental Working Group (EWG) – organizzazione per la difesa della salute che pubblica un elenco di prodotti estremamente contaminati – ha misurato il livello di pesticidi contenuti in Frutta e Verdura, individuando ben 12 diversi tipi. Non a caso, lo studio è stato chiamato in modo cinematografico la “sporca dozzina”.

Come ha spiegato vicepresidente scientifico dell’EWG e autore principale dello studio, Alexis Temkin:

Abbiamo confrontato la quantità di pesticidi presenti su frutta e verdura con le misurazioni effettive dei pesticidi nelle persone

Vediamo dunque qual è la frutta e la verdura che contiene più pesticidi e quelle con meno pesticidi.

Frutta e Verdura con più pesticidi

Come spiega Il fatto quotidiano, i test hanno rilevato i livelli più elevati di pesticidi negli spinaci. Seguono fragole, cavolo riccio (insieme a senape e cavolo cappuccio), uva, pesche, ciliegie, nettarine, pere, mele, more, mirtilli e patate.

Tuttavia, la miscela più tossica di pesticidi si trova in fagiolini, sempre gli spinaci, peperoncini normali e piccanti, cavolo riccio, verza e foglie di senape.

Dunque, volendo individuare i due prodotti alimentari più pericolosi per il contenuto di pesticidi troviamo spinaci e cavolo riccio.

Frutta e Verdura con meno pesticidi

Veniamo ora a frutta e verdura contenenti meno pesticidi. Il più puro risulta essere l’ananas, seguito da mais dolce (fresco e congelato), avocado, papaya, cipolle, piselli dolci surgelati, asparagi, cavolo, anguria, cavolfiore, banane, mango, carote, funghi e kiwi.

Come difendersi?

Parliamo di uno studio del 2025, che quindi fornisce una fotografia attuale magari superabile nel tempo. Inoltre, è stato condotto negli Usa. Infine, dipende sempre da chi acquistiamo questi prodotti. Ma si tratta comunque di utili linee guida da tenere presenti.

Del resto, anche nel caso della Terra dei Fuochi tra le province di Napoli e Caserta, si è riscontrata la maggiore concentrazione di sostanze tossiche proprio in cavoli e spinaci. Pertanto, parliamo di verdure che tendono ad attrarre e a trattenere sostanze poco salutari contenute nel terreno o adoperate per la propria coltivazione.

Tutti i prodotti, anche quelli biologici, dovrebbero essere lavati prima di sbucciarli, in modo che sporco e batteri non vengano trasferiti dal coltello alla frutta o alla verdura. Dopo il lavaggio, è bene asciugare con un panno pulito o un tovagliolo di carta.

La FDA afferma che i prodotti a consistenza dura come carote, cetrioli, meloni e patate possono essere strofinati con una spazzola per verdure pulita sotto l’acqua corrente. Tutti gli altri prodotti possono essere strofinati delicatamente durante il risciacquo.

Non è necessario utilizzare sapone o detergenti per frutta e verdura. Anzi, si rischierebbe l’effetto contrario perché questi alimenti hanno una superficie porosa e finirebbero per assorbire sostanze chimiche.

Si raccomanda altresì di eliminare le foglie più esterne di cavolo, lattuga e altre verdure a foglia verde e di sciacquarle accuratamente, senza sommergerle con acqua. Dunque ad acqua corrente, per circa 20 secondi e con acqua a bassa pressione, più calda della temperatura della verdura, e uno scolapasta per centrifugare le verdure, dicono gli esperti.

Scolapasta che poi va risciacquato dopo ogni utilizzo. Le verdure in busta già sono state pulite (fino a 3 volte), quindi in teoria non necessitano di un ulteriore risciacquo.

