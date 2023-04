Gli sprechi in Friuli Venezia Giulia: spesi 20 milioni per gli Eyof

Il Friuli Venezia Giulia ha speso in modo discutibile 20 milioni di euro a fronte della Finlandia che ne ha spesi 3.5 lo scorso anno

Il Friuli Venezia Giulia è chiamato a rinnovare il proprio consiglio regionale. Quasi scontata la conferma del Governatore uscente in quota Lega Massimiliano Fedriga. La cui giunta però è pesantemente accusata per lo sperpero di denaro utilizzato per organizzare gli Eyof, il Festival olimpico della gioventù europea. Che però non va confuso con i Giochi olimpici giovanili.

L’accusa avanzata dalle opposizioni – in particolare M5S e Pd – è che la giunta che attualmente governa il Friuli Venezia Giulia abbia speso 20 milioni di euro quando la Finlandia, nel 2022, ne ha spesi “appena” 3,5. Praticamente 7 volte in più. In particolare, sarebbero stati spesi in modo inutile.

Gli sprechi in Friuli Venezia Giulia per gli EYOF

Come riporta Il Fatto quotidiano, aveva già sorpreso nel corso del 2022 lo “spezzatino” tra le varie discipline, che anziché essere accorpate in un numero ristretto di sedi, erano state dislocate lungo tutte le Alpi Carniche e Giulie. Nonché gli investimenti milionari su progetti dal futuro incerto o su strutture temporanee, che poi sarebbero state smantellate (e dunque, in questo caso, senza futuro). E, infine, i tanti soldi destinati alle due cerimonie, quella di apertura e quella di chiusura (una a Trieste, l’altra a Udine).

A queste criticità, alla Giunta Fedriga sono anche contestati – soprattutto da Diego Moretti del Partito democratico – presunti gettoni da 200 euro al giorno per i volontari, i costi poco chiari per i kit di abbigliamento, per la mascotte (della quale pare siano pieni i magazzini) e il fatto che le stanze degli alberghi venivano date a 120 euro a notte, quando sui siti il costo era di 70 euro.

Infine, la cerimonia di chiusura, il cui costo si sarebbe aggirato intorno ai tre milioni di euro. Il tutto, a fronte di un riscontro di pubblico ben al di sotto delle aspettative.

Ricevi news senza censure su Telegram

– / 5 Grazie per aver votato!