Friggitrice ad aria a meno di 50 euro: le migliori 3 su Amazon!

Esistono anche modelli molto economici di friggitrice ad aria, anche sotto i 50 euro. Ne abbiamo selezionati 3 su Amazon.

La friggitrice ad aria è un piccolo elettrodomestico che sta popolando sempre più le cucine degli italiani. Dalle dimensioni compatte, dal design accattivante, dalle tante funzioni. Permette di cucinare in modo salutare senza però rinunciare alla fantasia in cucina e, soprattutto, alla buona cucina. Preparando tante prelibatezze sempre diverse, capaci di sorprendere i propri familiari e gli ospiti.

Oggi sul mercato esistono modelli dai prezzi più disparati, fino ai 5 mila euro. Tuttavia, esistono anche modelli economici, ma non per questo meno funzionali e di brand sconosciuti. Anche sotto i 50 euro. Su Amazon ce ne sono diversi e di seguito ne abbiamo selezionati 3 in rapporto ad altrettanti fattori:

prezzo caratteristiche recensioni

Migliore friggitrice ad aria sotto i 50 euro su Amazon

Come anticipato, ecco le tre migliori friggitrici ad aria su Amazon selezionate per voi.

Ariete 4617

Partiamo dalla friggitrice ad aria firmata Ariete, brand italiano nato negli anni ’60 e di recente rilevato da un altro marchio nostrano molto importante: De’Longhi.

Questo elettrodomestico permette di realizzare fritture prive di grassi (80% di grassi in meno), dato che permette di cuocere fritti con un solo cucchiaio d’olio. Il che permette anche di risparmiare su questo ingrediente negli ultimi anni impennato di prezzo in modo smisurato.

Airy Fryer Compact di Ariete ha un cestello da 2 Litri ed è ideale per chi ama preparare mini-porzioni di assaggi e contorni. Con una capacità di cottura fino a 200°C.

La doppia manopola posta sulla parte superiore permette di regolare cottura e tipologia di pietanze (ben 7) in modo piuttosto semplice. Facile da usare, anche per quanti sono poco avvezzi di cucina e tecnologia in generale.

Design moderno e accattivante, in nero e acciaio e dimensioni davvero ridotte: 33P x 35l x 38H cm.

Infine, molto comoda la maniglia frontale, che permette anche di estrarre il cestello estraibile antiaderente e pulirlo in modo semplice.

Tower T17023

Passiamo alla friggitrice ad aria di un marchio britannico esistente oltre 100 anni e che di recente si sta facendo apprezzare molto anche su Amazon: Tower.

Questo modello di Airfryer vanta l’esclusiva tecnologia Vortx in grado di far circolare rapidamente l’aria calda intorno al cibo, cuocendolo fino al 30% più velocemente rispetto a un forno tradizionale.

Bastano solo 15 minuti per realizzare patatine croccanti e dorate ma morbide all’interno. Il tutto, azzerando (-99%) la presenza dei grassi. Capacità del cestello di 2,2 litri.

Potrete preparare deliziosi pasti, contorni e spuntini. Anche qui presente una manopola sulla parte superiore per regolare la temperatura (fino a 200 °C), mentre un’altra manopola posta frontalmente consente di impostare un comodissimo timer fino a 30 minuti.

Anche qui design moderno ma elegante in nero e acciaio, facilità di estrazione e pulizia dei componenti, dimensioni compatte (‎24,5 x 24,5 x 31,2 cm; peso 2,5 kg).

Cecotec Cecofry Full InoxBlack Pro 5500

Chiudiamo con questo modello davvero spiazzante per tutto quello che offre e per il prezzo con cui viene proposto su Amazon. Partiamo dalla capacità del cestello, pari a 5,5 L. Potenza da 1700 W per una cottura più rapida, ma al contempo con consumi ridotti.

Vanta l’esclusiva tecnologia PerfectCook basati sull’aria calda, per realizzare cibi teneri all’interno e croccanti all’esterno.

Display frontale digitale e intuitivo, consente di programmare la temperatura da 80 a 200 gradi, per adeguarla sempre a ciò che prepari (fino a 8 pietanze diverse). Potrai impostare le varie modalità, in questo modo sarà la stessa friggitrice ad aria Cecotec a regolare automaticamente il tempo e la temperatura necessari in base al tipo di pietanza. Il che è un grande vantaggio soprattutto per chi non ha grande dimestichezza in cucina.

Molto comoda anche la maniglia frontale per estrarre agevolmente il cestello interno.

Anche in questo caso parliamo di un modello dalle dimensioni compatte (30,5P x 27l x 32H cm) e dal design moderno in total black impreziosito da una rifinitura in acciaio. Che richiama il materiale interno di alta qualità in acciaio inox.

Migliore friggitrice ad aria economica su Amazon

Se volessimo decretare un “The winner is…” possiamo dire che a mani basse vincerebbe senza dubbio quest’ultimo modello: Cecotec Cecofry Full InoxBlack Pro 5500. A dispetto di un prezzo che sfiora i 50 euro, vanta tantissime funzioni e un cestello piuttosto generoso. Ideale per cucinare fino a 8 pietanze diverse (dai contorni, passando per primi e secondi, fino ai dolci), con funzioni automatiche in aiuto di chi è poco portato ai fornelli. Il tutto, con un design che conferisce un tocco elegante alla cucina occupando al contempo pochissimo spazio.

Ricevi le news via Mail (controlla anche in Spam) o su Telegram:

Iscriviti alla nostra Newsletter INSERISCI LA TUA EMAIL e scegli una categoria a cui sei interessato Tutte le News Salute Dal Mondo Economia Accetta la privacy policy

In questa pagina sono presenti link di affiliazione che garantiscono a questo sito una piccola quota di ricavi, senza variazione del prezzo per l’acquirente.

– / 5 Grazie per aver votato!