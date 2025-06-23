Franco Pastorino: la triste storia di un attore di talento

Franco Pastorino è diventato famoso soprattutto per il ruolo del marchesino Eugenio in Miseria e nobiltà con Totò.

Il Cinema italiano, oltre a bambini prodigio poi spariti da adulti, come Rinaldo Smordoni, il cui video troverete alla fine, e attori che hanno deciso di ritirarsi presto all’apice del successo, annovera, purtroppo anche tanti talenti venuti a mancare troppo presto. Che avrebbero potuto dare ancora tanto al pubblico.

Tra questi, troviamo anche Franco Pastorino, attore molto attivo negli anni 50, anche nel doppiaggio, ma scomparso a soli 25 anni. Giusto in tempo per lasciare una traccia importante nel panorama del Cinema italiano, lavorando con attori come Totò e Sofia Loren. E per registi come Camillo Mastrocinque. Ma prima ancora a teatro, come si conveniva all’epoca.

Le origini e gli esordi di Franco Pastorino

Franco Pastorino nasce a Milano il giorno di Natale del 1933. Giovanissimo, è subito deciso a intraprendere la carriera di attore. E inizia a teatro, dove ha la fortuna di esordire subito con una compagnia importante: quella di Ernesto Calindri. Giusto il tempo di farsi le ossa e passa, a soli 20 anni, con altre compagnie di altri mostri sacri del teatro italiano. Quelle di Luigi Cimara, Luchino Visconti, Luigi Squarzina, Vittorio Gassman, Morelli e Paolo Stoppa.

Parallelamente all’esperienza teatrale, però, lavora anche per Radio Rai, offrendo la propria voce nelle commedie e nei radiodrammi, con registi come Anton Giulio Majano, Nino Meloni e Pietro Masserano Taricco.

L’esordio al Cinema arriva quando ha 18 anni, nel film Totò terzo uomo, regia di Mario Mattoli (1951). Subito dopo, nello stesso anno, figura nel cast di Core ngrato, regia di Guido Brignone (1951), mostrando doti di rilievo nelle pellicole drammatiche, che contraddistingueranno principalmente la sua filmografia . Sebbene, come vedremo, passerà alla storia del cinema soprattutto per il ruolo del marchesino nel film Miseria e nobiltà, rifacimento di una commedia teatrale.

La carriera

Nel 1952 figura nel cast di ben 4 pellicole: Tormento del passato, regia di Mario Bonnard (1952); Lo sai che i papaveri, regia di Vittorio Metz, Marcello Marchesi (1952); La figlia del diavolo, regia di Primo Zeglio (1952); Una croce senza nome, regia di Tullio Covaz (1952).

L’anno successivo sarà la volta di Ivan, il figlio del diavolo bianco, regia di Guido Brignone (1953). Ma sarà l’anno successivo, probabilmente, il più importante della sua carriera. Saranno nuovamente ben 4 i film in cui sarà impegnato: Miseria e nobiltà, regia di Mario Mattoli (1954); La campana di San Giusto, regia di Mario Amendola (1954); Amori di mezzo secolo, regia di Roberto Rossellini (1954); Trieste cantico d’amore, regia di Max Calandri (1954).

Chi è l’attore che interpreta il marchesino in Miseria e nobiltà?

Le due pellicole che daranno una svolta alla sua carriera saranno in particolare due. Miseria e nobiltà di Mario Mattoli, dove interpreta il marchesino Eugenio Favetti, il quale è invaghito della avvenente ballerina Gemma (interpretata da Sofia Loren). Ma il padre, invaghito a sua volta della bella artista, si oppone. E così Eugenio chiede aiuto a una famiglia di poveri, in particolare ai capifamiglia Felice Sciosciammocca (interpretato dal grande Totò) e da Pasquale (interpretato da Enzo Turco). Nel cast troviamo anche altre attrici di spessore, come Dolores Palumbo e Franca Faldini.

Il secondo film è invece Amori di mezzo secolo, diviso in cinque episodi, diretti rispettivamente da Glauco Pellegrini, Pietro Germi, Mario Chiari, Roberto Rossellini e Antonio Pietrangeli. Finalmente Pastorino figurerà per la prima volte come attore protagonista nell’episodio Napoli ’43, diretto dal grande Roberto Rossellini. Qui interpreta l’aviere Renato, che in una Napoli in piena seconda guerra mondiale, si innamora di un’attrice di teatro, Carla. Ma la loro storia finirà tragicamente.

L’anno successivo Jean Renoir gli affidò il personaggio di un romantico giovane popolano in French Cancan (1954). Dello stesso anno è Porta un bacione a Firenze, regia di Camillo Mastrocinque, dove interpreta Armando.

Non manca una incursione televisiva per la neonata Rai, nella prima mini serie televisiva di genere poliziesco: Aprite: polizia! Regia di Daniele D’Anza (1958).

Le esperienze come doppiatore

Franco Pastorino fu anche un apprezzato doppiatore tra gli anni 40 e 50. Ha prestato la voce a Gabriele Tinti in La banda degli onesti; per il film Indiscreto e per le pellicole Disney. A Pinocchio in Pinocchio e a Tamburino da piccolo in Bambi.

Franco Pastorino come è morto

L’ultimo film sarà Sergente d’ispezione, regia di Roberto Savarese, del 1959. Il 13 luglio di quell’anno, infatti, muore a causa di una peritonite, a soli 25 anni. Una brillante carriera stroncata dunque troppo presto.

