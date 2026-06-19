Franco Gasparri, la tragica storia di un’icona del Cinema e dei Fotoromanzi

Ripercorriamo la carriera dell’attore Franco Gasparri, morto a soli 50 anni, ma da circa 20 costretto su una sedia a rotelle.

Gli attori di fotoromanzi hanno segnato la storia della cultura pop italiana, in particolare tra gli anni ’70 e gli anni ’90. Quando poi la televisione commerciale prima e il web poi, hanno definitivamente seppellito questa modalità romantica di raccontare storie. Li ricordiamo tra le pagine di fotoromanzi di case editrici storiche come Lancio o Sogno oppure su riviste come Grand Hotel e Cioè.

Alcuni di loro sono riusciti anche ad ottenere una certa popolarità sul grande schermo. Si pensi a Franco Gasparri, autentica icona dei fotoromanzi e modello della bellezza maschile amato dalle donne e invidiato dagli uomini.

Gasparri, infatti, si fece valere soprattutto nel genere poliziesco all’italiana, definito anche poliziottesco. Che ebbe anche una certa fama mondiale, tanto da ottenere anche la stima e l’emulazione di registi come Quentin Tarantino.

Tuttavia, bellezza non fa sempre rima con fortuna. Come dimostra la sfortunata biografia di Franco Gasparri, che raccontiamo di seguito.

Origini ed esordi

Franco Gasparri nasce a Senigallia – comune della provincia di Ancona nelle Marche – il 31 ottobre 1948. Figlio di Viola, fu adottato da Rodolfo Gasparri, a sua volta originario di un altro ridente comune anco netano, Castelfidardo. Un pittore e cartellonista, tanto che i manifesti cinematografici di tutti i film di Gasparri oltre che di molti film degli anni sessanta e settanta, sono stati realizzati da lui.

Si trasferisce a Roma da bambino con la famiglia come tanti marchigiani negli anni della ricostruzione, in cerca di maggiori opportunità economiche. Qui proprio papà Rodolfo lo introduce nel mondo del Cinema in tenera età, in pellicole del cosiddetto genere Peplum all’epoca molto in voga, che raccontavano miti greci e romani: Goliath contro i giganti (1961), Sansone (1961) e La furia di Ercole (1962).

Obbligato al servizio militare, lo svolge nel corpo dei paracadutisti, per poi intraprendere da ventenne la carriera di attore di fotoromanzi per riviste come quelle pubblicate dalle celebri case editrici Sogno e Lancio, spesso accanto a colleghe di fama come Michela Roc, le sorelle Claudia Rivelli e Ornella Muti, Adriana Rame, ecc. Facendo sognare e fantasticare migliaia di lettrici, che ipotizzavano anche storie romantiche reali tra colleghi.

La carriera

Nel 1973 torna al Cinema, per recitare nella pellicola “Ultimatum“, regia di Jean Pierre Lefebvre (1973). L’anno seguente è la volta di “La preda“, regia di Domenico Paolella (1974), con la bellezza esotica di Zeudi Araya. In questo lungometraggio ha un ruolo di maggiore spessore, interpretando il bello e dannato Frenzis.

Ma sarà con la successiva trilogia dedicata al commissario Mark Terzi, che diventa una vera e propria icona di bellezza e bravura. Il suo essere duro ma al contempo affascinante e irresistibile, rievoca e forse anche scimmiotta nelle intenzioni del regista Stelvio Massi, la star hollywoodiana Clint Eastwood. Il quale all’epoca interpretava l’integerrimo ispettore Harry Callaghan, che gli diede nuovo lustro dopo il genere Western.

I film sono:

Mark il poliziotto, regia di Stelvio Massi (1975);

Mark il poliziotto spara per primo, regia di Stelvio Massi (1975);

Mark colpisce ancora, regia di Stelvio Massi (1976).

Tutte inerenti al genere poliziesco all’italiana, chiamato anche in gergo poliziottesco. Che aveva altri protagonisti come Liuc Merenda, Henry Silva, Tomas Milian o Maurizio Merli. Tutti attori di cui abbiamo parlato in altri video che potrete cercare sul nostro canale.

Come inframezzo di questo filone legato al genere poliziottesco troviamo: “La peccatrice“, regia di Pier Ludovico Pavoni (1975). Un film drammatico ambientato nella Sicilia anni 50, avente come protagonista sempre la bella Zeudi Araya, nel quale Franco Gasparri interpreta Michele, figlio de il Turco, potente padrone delle solfare. Tra i due nascerà una rivalità per chi deve conquistare la bella Debra, la quale però finirà per avere la peggio per mano delle invidiose e bigotte donne del paese.

Il grave incidente che ne stroncò la carriera

Purtroppo la sua carriera ormai lanciata sarà stroncata da un grave incidente che ne comprometterà anche il resto della sua esistenza. A costargli caro la sua passione per le moto.

Il 4 giugno 1980, infatti, Gasparri fu vittima di un incidente con la sua motocicletta, una Kawasaki novecento Zeta uno, che possedeva da diversi anni. Rimase paralizzato in maniera permanente. Lui, bello, aitante, ricco, desiderato e famoso, fu così costretto a muoversi su di una sedia a rotelle. E vide sfumare da un momento all’altro tutti quei privilegi.

Tuttavia, stando ad alcune testimonianze raccolte da chi gli fu accanto nel periodo post incidente, non fece mai pesare troppo questa sua nuova condizione.

Come del resto lascia intendere una sua dichiarazione in una rara intervista:

Quando un uomo sta male e vede la sua vita stravolta, nel suo intimo si accende una luce. Io ero bello, ricco, famoso, spensierato, pieno di speranze e progetti, felice. A un tratto tutto questo è finito. Ma è stato in quel momento che il mio animo ha cominciato a vedere e a capire cose che prima non apprezzavo e delle quali non tenevo alcun conto. Per questo posso dire alla gente di apprezzare di più le piccole cose che offre la vita, di accontentarsi, di tollerarsi l’un l’altro. La vita è un passaggio molto rapido, viviamola con serenità.

Nella sua nuova vita, non lasciò il mondo dei fotoromanzi, diventando redattore di alcune riviste del settore. Gasparri mantenne sempre vivo il legame con la città di origine, Senigallia, e con gli amici d’infanzia con cui era cresciuto. Alcuni gli furono vicini anche nel momento più duro della sua vita.

Un’altra sua caratteristica, mantenuta per tutta la vita, era la passione per il calcio: era tifosissimo della Lazio e la seguiva sempre in casa e in trasferta. Come racconta il fratello Franco (il nome reale dell’attore era in realtà Gianfranco), prima che si sentisse male e poi morisse, si stavano organizzando per andare a vedere Lazio-Milan. La curva nord lo ricordò con uno striscione:

Ciao Franco artista

La morte

Franco Gasparri muore a Roma il 28 marzo 1999, quando aveva50 anni, pressol’ospedale San Carlo di Nancy dove era ricoverato, a seguito di un’improvvisacrisi respiratoria. Cinque anni prima era stato colto da un altro dispiacere: la morte in giovane età dell’amatissima moglie Stella Macallè, Stella e Luna, nate rispettivamentenel 1975 e nel 1978.

Il fato ha voluto riservargli un’ulteriore smacco: quello di non riuscire a vedere il secondo scudetto della Lazio. Quello dell’era Cragnotti nella stagione 1999 2000.

È stato tumulato nel piccolo cimitero di Borgo Hermada, frazione del comune di Terracina, luogo di villeggiatura dell’attore. Nel corso degli anni è stato spesso ricordato con omaggi, rassegne e mostre commemorative. La figlia Stella gli ha dedicato un documentario, “Un volto tra la folla“, girato nel 2008.

In sua memoria è attivo anche un sito web e una pagina su Facebook, che ad oggi vanta oltre 22 mila iscritti.

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