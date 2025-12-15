Franco Diogene, la storia del simpatico obeso del Cinema italiano

Ripercorriamo la storia e la carriera di Franco Diogene, attore di cinema e teatro famoso per il suo fisico cicciuto ma anche per la bravura.

Tra gli attori caratteristi del Cinema italiano, non sono mancati quanti hanno letteralmente riempito la scena con il proprio fisico corpulento. Per quanto, comunque, spesso accompagnando l’aspetto estetico con una sostanziale bravura nella recitazione. Tra questi ricordiamo Franco Diogene, all’anagrafe Concetto Francesco Diogene, molto attivo sul grande schermo dagli anni 70 ai primi duemila, pur essendo laureato in psicologia e affiancando all’attività cinematografica quella teatrale.

Tra gli anni 80 e 2000 è stato attivo anche per il piccolo schermo, in svariate mini serie e film per la tv. Memorabili le interpretazioni in Sabato, domenica e venerdì (1979), La casa stregata (1982), Attila flagello di Dio (1982), Grand Hotel Excelsior (1982) Il ragazzo di campagna (1984), 7 chili in 7 giorni (1986), La classe non è acqua (1997) e Innamorato pazzo (1981).

Di seguito ripercorriamo la sua storia.

La storia di Franco Diogene

Franco Diogene, il cui nome per esteso era come detto nell’incipit Concetto Francesco Diogene nasce a Catania il 20 ottobre 1947. Suo padre era siciliano, mentre la madre originaria della Liguria. E sarà qui che si trasferirà insieme alla famiglia quando aveva solo 5 anni, crescendo a Genova. Si laurea in Psicologia, ma accantona presto Freud per perseguire la sua vera passione: fare l’attore.

L’esordio al Cinema arriva piuttosto presto, ancor prima della laurea, quando aveva 19 anni, con un piccolo ruolo nel film “Due mafiosi contro Al Capone” del 1966 diretto da Giorgio Simonelli. Il suo personaggio viene chiamato Night club.

I film con Franco Diogene

Occorrerà poi attendere 7 anni per la seconda pellicola, “Anastasia mio fratello“, regia di Steno (1973). E da qui lavorerà incessantemente per un trentennio, molto richiesto soprattutto per il fisico cicciuto e per la voce molto particolare.

Spazierà tra generi diversissimi: dalla commedia come in “Teresa la ladra”, diretto da Carlo Di Palma nel 1973, al poliziesco (“Gardenia, il giustiziere della mala” del 1979, di Domenico Paolella, e “Killer contro Killers” del 1984, di Fernando di Leo) al thriller (“La sindrome di Stendhal” del 1996, di Dario Argento) all’horror (il film per la tv di Lucio Fulci “La dolce casa degli orrori”, del 1989) e perfino per il genere fantascientifico. In “Tentacoli” (1977) di Ovidio Assonitis, infatti, viene divorato da una piovra gigantesca.

Sarà anche coinvolto nel cinema d’autore: lo vediamo in “Il nome della rosa” (1986) di Gian Giac Annò e “Il grande blu” (1988) di Liuc Besson.

L’ultimo lungometraggio sarà “I banchieri di Dio, Il caso Calvi” del 2002, film d’inchiesta diretto da Giuseppe Ferrara, il cui soggetto è tratto dall’omonimo libro curato da Mario Almerighi.

Divertenti poi le sequenze insieme a Lino Banfi. Li vedremo insieme per esempio in “La poliziotta della squadra del buon costume“, regia di Michele Massimo Tarantini (1979) o ne “L’insegnante al mare con tutta la classe“, regia di Michele Massimo Tarantini (1980).

In televisione lo vedremo per la prima volta in Un uomo da ridere, regia di Lucio Fulci, miniserie TV (1980). Per un totale di 9 produzioni fino al 2005.

Molto apprezzato anche a teatro, dove esordisce nel 1972 allo Stabile di Genova con “L’anconitana“. Tra i lavori più importanti ricordiamo L’aria del continente, L’avaro, Il Sindaco del rione sanità, Il malato immaginario, Servo di scena, Pensaci Giacomino, Il Consiglio d’Egitto.

Fu anche coinvolto in produzioni di carattere internazionale, come “Fuga di mezzanotte” (1978) di Alan Parker, in cui si distinse nel ruolo del losco avvocato difensore turco Yesil (per esigenze di copione, recita interamente in turco) e nel succitato “Il nome della rosa” (1986) di Gian Giac Annò, in cui interpretava un inviato papale.

Altro mondo che lo vede attivo è quello del cabaret, mai lasciato fino agli ultimi anni di vita. Era diventato il patron regionale del concorso Miss Top Model Universe, animato con quella simpatia che, unita all’umiltà e alla bontà che gli si riconosceva, nessuno potrà mai dimenticare.

Franco Diogene che fine ha fatto?

Negli ultimi anni di carriera aveva diradato le sue apparizioni al cinema anche a causa di problemi di salute, contro i quali aveva combattuto sempre con grinta. Sebbene nelle sue ultime interpretazioni risulta visibilmente dimagrito. Muore all’età di 57 anni, per arresto cardio-circolatorio, all’ospedale San Martino di Genova il 27 maggio 2005, dopo un ricovero ospedaliero durato due settimane. Lasciando la moglie Mariella e la figlia Giusy.

Ad onor del vero, la sua morte passò mediaticamente piuttosto in sordina, dato che nessun telegiornale né quotidiano nazionale ne diede immediata notizia.

È sepolto presso il cimitero di Staglieno, a Genova. Città che non aveva mia lasciato da quel 1952, quando vi giunse da Catania con la famiglia a soli 5 anni. Vivendo tra via Casaregis e piazza Martinez.

