Il dramma di Franco Di Mare, ammalatosi e scaricato dalla Rai

Ha toccato in molti, profondamente, l’intervista che Fabio Fazio ha fatto al giornalista Rai Franco Di Mare. Presentatosi in videocollegamento con un sondino e visibilmente provato.

Il giornalista ha ammesso di essere malato di mesotelioma, un tumore che ha definito “molto cattivo“. Il quale è frutto degli anni trascorsi da inviato nella ex Jugoslavia per l’azienda pubblica per anni:

Si prende perché si respirano particelle di amianto senza saperlo e una volta liberata nell’aria la fibra, ha un tempo di conservazione di sé lunghissimo e quando si manifesta è troppo tardi

Ma il dramma non finisce qui. La Rai gli ha letteralmente voltato le spalle.

Il caso di Franco Di Mare

Come riporta Tgcom24, Di Mare ha denunciato la scarsa, anzi nulla, collaborazione della dirigenza Rai:

Tutta la Rai, tutti i gruppi dirigenti. Capisco che ci siano ragioni sindacali e legali, io chiedevo lo stato di servizio, l’elenco dei posti dove sono stato per sapere cosa si potrebbe fare. Non riesco a capire l’assenza sul piano umano, persone a cui davo del tu che si sono legate al telefono. Trovo un solo aggettivo: è ripugnante

Franco Di Mare ha presentato il libro “Le parole per dirlo. La guerra fuori e dentro di noi“, una sorta di diario della sua vita, che definisce bellissima. Crede ancora nella scienza e cita il mitico allenatore Vujadin Boskov: “partita finisce quando arbitro fischia“.



In pratica, Franco Di Mare vorrebbe maggiore collaborazione da parte della Rai, che fornisca tutti i documenti necessari che attestino la sua presenza per anni come inviato in un territorio potenzialmente inquinato e pericoloso come la ex Jugoslavia funestata da anni di guerra.

Dove peraltro tanti altri militari italiani si sono gravemente ammalati e hanno perso la vita (ne abbiamo parlato qui).

