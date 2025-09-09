Francia, ennesima crisi di governo: ecco perché rischia di fallire

Vediamo perchè la Francia rischia di fallire dopo anni di discutibili politiche sociali.

C’era una volta la Francia. Quella napoleonica che impauriva il mondo prima, quella che inventò la Repubblica dopo, quella che vinse la Seconda guerra mondiale poi e quella che ha costruito l’Unione europea imponendo diktat ai paesi più poveri e svantaggiati.

Da un po’ questa gloriosa Francia non c’è più, complici le ripetute crisi di governo che l’hanno travolta nell’ultimo ventennio, soprattutto dal dopo Chirac. Il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron si è rivelato un autentico “mangia Primi ministri“: non si contano più quanti se ne sono avvicendati in questi anni. Ultimo Bayrou, centrista, da 40 anni in parlamento e già Ministro.

Ora però la Francia rischia grosso e di trascinare con sé, per un clamoroso effetto domino già paventato con la Grecia, il resto dell’Europa. Qui però non parliamo, con tutto il rispetto, della coda del treno. Bensì della testa o quasi, visto che la locomotiva viene da tempo considerata la Germania e pure non se la passa bene.

Ecco perché la Francia rischia di fallire.

La Francia ha vissuto in questi anni una pesante de-industrializzazione, tanto che oggi il settore industriale ha dimezzato il proprio peso sul PIL. A pesare anche il sistema pensionistico, troppo benevolo e costoso, ormai insostenibile per come vanno le cose.

In generale, come riporta Il Corriere della sera, le politiche sociali hanno comportato allo stato un indebitamento pari a 3.300 miliardi di debito, ovvero il 5,4% del Pil, praticamente cinquantamila euro per ogni francese. Si paventa all’orizzonte un intervento del Fondo Monetario.

E poi c’è la Borsa. Il CAC 40, l’indice di riferimento di Parigi, ha registrato diverse cadute nei giorni scorsi. Il tasso di interesse dei titoli di Stato francesi a dieci anni è ora tra i più alti dell’eurozona. Ha già superato quelli di Grecia e Portogallo, due paesi al centro dell’ultima crisi finanziaria, e si avvicina a quello dell’Italia. Con la differenza che il titolo è in risalita e sta aumentando la fiducia attorno a sé.

In un momento di nervosismo, Bayrou se l’è presa con alcuni paesi europei di fare dumping fiscale, tra cui l’Italia, attirando i capitali dei ricchi francesi. Ma dimentica che l’ultimo bilancio in pareggio risale al 1974.

Un futuro incerto

Infine, la Francia rischia di non ottenere prestiti, perché in questi anni ha fatto pochi sacrifici, con un sistema fiscale discutibile e insostenibile. Troppo benevolo sia con i ricchi che con i meno abbienti, tra esenzioni e flat tax. Per riportare equilibrio, serviranno circa 150 miliardi di euro, combinando una riduzione della spesa e un aumento delle entrate.

Ma chi troverà il coraggio di aumentare l’età pensionabile e tagliare la spesa sociale? Di sicuro non certo la Le Pen o Melenchon, i due estremi politici che in campagna elettorale parlano di tutt’altro. Non lo ha trovato in questi anni neppure Macron, ex banchiere, creato in laboratorio dalle elité per evitare che al potere ci vadano questi ultimi.

