Francesco De Rosa: la storia poco conosciuta del caratterista napoletano

Francesco De Rosa è stato un caratteristica molto richiesto soprattutto tra la metà degli anni ’70 e ’80. Ecco i film principali.

Tra i tanti attori caratteristi del cinema italiano, purtroppo, si annidano anche storie drammatiche. Vite spezzate tragicamente, per motivi ufficiali o presunti, magari esacerbati da un diniego di troppo. Che ha finito per far culminare in gesti estremi periodi di profondo malessere.

E’ il caso, almeno per come ne raccontano le cronache, di Francesco De Rosa, per gli amici Ciccio. Attore napoletano molto attivo tra la metà degli anni 70 e la metà degli anni 90. Con una solida esperienza teatrale, aiutata da un viso i cui lineamenti ricordavano quelli del grande Totò. Che, non a caso, amava spesso imitare.

Si può dire che il film Febbre da Cavallo sarà l’inizio e la fine della sua carriera professionale. E purtroppo non solo. Pellicola della quale ci siamo già occupati quando abbiamo parlato del mitico Manzotin, il cui video troverete alla fine.

Qui invece ci occupiamo della storia, purtroppo tragica, di Francesco De Rosa.

La storia di Francesco De Rosa

Francesco De Rosa nasce a Napoli il 25 maggio 1952, in una famiglia di umili origini, crescendo in un ambiente che stimola la sua inclinazione per le arti. Fin da giovane, mostra una passione innata per la recitazione. La sua formazione artistica si sviluppa attraverso corsi di teatro e laboratori, dove apprende le tecniche di recitazione e interpretazione.

Appassionato di recitazione, inizia le sue prime esperienze giovanili a teatro, in ruoli soprattutto di macchietta comica, dotato come era di una faccia particolare che ricordava quella di Totò, imitando spesso il Principe della risata.

Il cinema si accorge di lui a 23 anni, quando Steno lo sceglie per il film Piedone a Hong Kong (1975) al fianco di Bad Spenzer, per interpretare la parte del ladruncolo “Manidoro“. Nella quale è già possibile apprezzare tutte le sue doti di caratterista.

L’anno seguente lavora per un altro regista, Marco Bellocchio, nel film drammatico Marcia trionfale.

Il 1976 è particolarmente prolifico per lui, tanto da lavorare, oltre che in questa pellicola, anche in altre due commedie: La madama, regia di Duccio Tessari (1976); e San Pasquale Baylonne protettore delle donne, regia di Luigi Filippo D’Amico (1976). Ma è sempre in quest’anno fortunato che figura nel film che gli darà la maggiore notorietà e visibilità: Febbre da Cavallo.

Il successo

Nel 1976 viene scelto di nuovo da Steno per interpretare il guarda macchine Felice Roversi nel film calt Febbre da cavallo, insieme a Gigi Proietti ed Enrico Montesano, probabilmente il ruolo per il quale è maggiormente ricordato oggi. Interpreta un parcheggiatore con poca iniziativa che fa da spalla ai suoi due amici, Pomata e Mandrake; a causa delle continue scorribande dei tre protagonisti, finisce sempre per fare tardi al cambio di turno al lavoro, attirandosi così ogni volta le ire del suo collega sardo.

Sempre nel fatidico 1976 lavora per un altro grande regista: Federico Fellini, nel film Il Casanova. La sua carriera è finalmente lanciata e così figura in tanti altri film, per quanto comunque soprattutto in ruoli di contorno e secondari.

Gli anni ’80 e ’90

Negli anni 80 il film di maggiore spessore è Così parlò Bellavista, regia di Luciano De Crescenzo (1984). Qui interpreta la parte di un venditore di bare a rate, che cerca di convincere il protagonista, De Crescenzo appunto, ad anticipare l’acquisto per risparmiare quando sarà il momento. Venendo così visto come una sorta di iettatore da evitare.

Nel 1985 viene scelto nel cast di I soliti ignoti vent’anni dopo, ultimo atto del ciclo I soliti ignoti in cui fa la parte dei Augusto Cruciani, figlio di Dante, interpretato da Totò nel primo film. Il che consolida in qualche modo il legame con il Principe della risata.

Gli anni 90 proseguiranno sulla stessa falsa riga, sebbene la qualità media dei lungometraggi si abbasserà sempre più. E così, la fase dei grandi registi degli esordi sembra ormai un lontano ricordo e una pia illusione di una carriera di rilievo.

La grande delusione con Febbre da cavallo La mandrakata

Dunque, per Francesco De Rosa il grande successo di “Febbre da cavallo” non si è mai più replicato. Dopo un ventennio di alterne fortune, nel quale ha lavorato anche in diverse mini serie televisive, con l’inizio degli anni 2000 inizia per l’attore un periodo di depressione e di grandi delusioni lavorative.

Nel 2002, nel sequel Febbre da cavallo La mandrakata clamorosamente non fu inserito nel cast, venendogli preferito Carlo Buccirosso, un altro caratterista napoletano lanciato dalle commedie di Vincenzo Salemme e all’epoca in forte ascesa. Mentre erano presenti sia Gigi Proietti che Enrico Montesano. La sua fu quindi l’unica esclusione eccellente, dato che i vari interpreti del film originale sono nel frattempo deceduti (si pensi a Mario Carotenuto) oppure non più in attività (come Ennio Antonelli, Manzotin accennato all’inizio).

Un’esclusione che lo lacererà nel profondo e dalla quale non riuscirà più a riprendersi.

Come è morto Francesco De Rosa?

Nonostante sia tornato sul grande schermo con La repubblica di San Gennaro, regia di Massimo Costa (2003), ma, soprattutto, l’anno seguente nella produzione internazionale La passione di Cristo, di Mel Ghibson, girato come noto a Matera, dove interpreta uno degli accusatori, De Rosa realizza che forse la sua carriera non sarà mai come aveva sperato. Pur avendo solo 52 anni.

Il 2 dicembre dello stesso anno fu trovato impiccato da un vicino, nella sua casa nel centro storico di Perugia. La sua morte fu comunicata dai familiari solamente tre mesi più tardi, nel febbraio 2005, mantenendo dunque su di essa il massimo riserbo.

Ascolta l’articolo

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

- / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Pubblicità

Pubblicità