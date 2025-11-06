Francesca Romana Coluzzi: storia di una ‘gigante’

Ripercorriamo la storia di Francesca Romana Coluzzi Bartoccioni, attrice, stuntwoman e scenografa italiana.

Una gigante del Cinema italiano. Non tanto per la carriera professionale, comunque rispettabile e molto lunga. Bensì, nel vero senso della parola, visto che era alta un metro e 82 centimetri e aveva il numero 46 come numero di scarpa. Parliamo di Francesca Romana Coluzzi Bartoccioni, attrice, stuntwoman e scenografa italiana.

Prima del Cinema, si appassionò ad altre forme di arte: musica, poesia e pittura. Per poi avvicinarsi al grande schermo grazie al cugino stuntman Biagio Gambini, che trovò nella sua considerevole stazza un potenziale per intraprendere la propria stessa professione di controfigura.

La sua notorietà sarà però legata al genere commedia sexy, per quanto, comunque, non mancheranno ruoli in pellicole d’autore.

Ripercorriamo la sua storia.

La storia di Francesca Romana Coluzzi Bartoccioni

Francesca Romana Coluzzi Bartoccioni nasce in Albania, nella capitale Tirana, il 20 maggio 1943, da un epidemiologo umbro, Alberto Coluzzi, e Anna Wimmer, educatrice tedesca di Passavia. Suo fratello Caio Mario è stato anch’egli un epidemiologo, con lavori apprezzabili nel campo della malaria. Si trovavano in Albania giacché papà Alberto fu inviato a svolgere attività di ricerca e lotta antimalarica per l’Istituto di Malariologia Ettore Marchiafava, durante il periodo di occupazione italiana.

Dopo l’armistizio tornano nella loro città natale, Perugia, per poi trasferirsi a Monticelli, piccolo comune in provincia di Frosinone, nella cosiddetta “Casa delle Palme“. Una grande casa di campagna che fungeva sia da tranquilla abitazione di famiglia, sia da sede per l’importante “Laboratorio sperimentale di indagini malariologiche” del professor Coluzzi.

Come anticipato nell’incipit, si avvicina al mondo del cinema grazie al cugino stuntman Biagio Gambini, lavorandovi saltuariamente come stuntwoman, sostituendo nelle scene pericolose varie attrici come Mylène Demongeot nel film Fantomas 70 e Marisa Mell in Diabolik. Fu anche la controfigura di Gastone Moschin per le riprese subacquee de Il grande colpo dei 7 uomini d’oro.

Il primo ruolo di rilievo come attrice risale a Serafino, un film del 1968 diretto da Pietro Germi, con Adriano Celentano e Ottavia Piccolo. Qui interpreta Asmara Trepaoli, una matrona rustica e manesca, che si innamora del protagonista, un pastore abruzzese che fa il finto tonto e pratica l’amore libero, contrario al matrimonio. Un ruolo che la accompagnerà per gran parte della sua carriera d’attrice. E che le farà abbandonare gli studi, convinta di intraprendere definitivamente la carriera di attrice.

I film con Francesca Romana Coluzzi Bartoccioni

A dire il vero, nonostante la popolarità raggiunta, lavorerà dapprima come scenografa, dando sfogo alla sua vena artistica. Disegna e realizza infatti gli interni scenici de “Gli intoccabili” di Giuliano Montaldo, “La monaca di Monza” di Eriprando Visconti, “Il profeta” di Dino Risi e “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?” di Ettore Scola, nel quale però riuscirà a ritagliarsi anche una piccola parte.

La carriera di attrice però non resta secondaria, anzi. Nel 1970 venne scelta da Alberto Lattuada per interpretare l’impegnativo personaggio di Tarsilla Tettamanzi nel film “Venga a prendere il caffè da noi“, con Ugo Tognazzi, tratto dal romanzo “La spartizione” di Piero Chiara, uscito sei anni prima.

Per questo ruolo riceve l’anno seguente il Nastro d’Argento alla migliore attrice non protagonista. La sua carriera cinematografica viaggerà così su un doppio binario: da un lato, il genere commedia erotica all’italiana, dove interpreta donne aitanti e autoritarie, che si impongono rispetto a mariti con velleità fedrigafe; dall’altro, opere sperimentali e d’autore.

Molto riuscita per il primo filone sarà la coppia con Lino Banfi, per le opposte caratteristiche fisiche. Lei alta e prestante, lui basso e cicciuto. Si pensi a pellicole come “L’insegnante al mare con tutta la classe“, regia di Michele Massimo Tarantini (1979); o a “L’infermiera di notte“, regia di Mariano Laurenti (1979). Divertente anche il ruolo che interpreta ne “L’insegnante balla con tutta la classe“, un film commedia del 1979 diretto da Giuliano Carnimeo, dove veste i panni di una temuta allenatrice russa di pallavolo.

Per un ventennio, dal 1985 al 2004, farà anche capolino in televisione, comparendo in diverse mini serie.

Non mancherà poi una parentesi radiofonica, come conduttrice nella prima metà anni ’70 nel programma d’intrattenimento “Il mattiniere“, che andava in onda di primo mattino sul Secondo Programma (oggi Radiodue) dalle 6 alle 7 e 30.

Francesca Romana Coluzzi Bartoccioni che fine ha fatto?

Dopo la nascita delle due figlie Sveva e Laila, aveva deciso di diradare i suoi impegni professionali. Nel 1985 ha creato a Roma il Laboratorio Teatrale, poco dopo trasformato nell’Associazione Culturale Minestrone d’Arte, che diresse sino alla sua scomparsa, passando il testimone alla figlia Sveva.

L’ultimo impegno cinematografico sarà “La via degli angeli“, regia di Pupi Avati (1999), mentre in Tv appare nella serie Provaci ancora Prof, in onda su Raiuno, nel 2005.

Ammalatasi di tumore ai polmoni, si spegne la sera di mercoledì 15 luglio 2009 nella sua casa di Roma (Quartiere Monte Mario). Aveva 66 anni. A darne notizia sono state le figlie Sveva e Laila. E’ stata seppellita, come espresso dalle sue volontà, nel cimitero di Monticelli.

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