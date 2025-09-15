Franca Faldini, la storia della compagna di Totò

Ripercorriamo la storia di Franca Faldini, i film e la storia con Totò.

Si può interrompere una promettente carriera cinematografica a soli 24 anni per amore? Oggi sembra qualcosa di utopico e anacronistico, eppure un tempo poteva accadere. Quando i sentimenti venivano ancora anteposti al vil denaro e al desiderio di essere famosi a qualsiasi costo.

Si pensi a quanto fatto da Franca Faldini, bellissima e talentuosa, un’autentica Venere del Cinema italiano, con grandi potenzialità per sfondare anche a Hollywood, che decise di dedicarsi esclusivamente al proprio compagno. Non certo uno qualunque: Antonio De Curtis, in arte Totò.

I due avevano ben 33 anni di differenza e i rotocalchi non persero tempo per spettegolare sul loro amore, scrivendo fiumi di cattiverie. Ma a Franca interessò poco.

Di seguito ripercorriamo la storia di Franca Faldini, la carriera e la relazione con il grande Totò.

Le origini di Franca Faldini

Franca Faldini nasce a Roma il primo febbraio 1931 da una famiglia di origini ebraiche della borghesia romana, la quale, con l’introduzione delle leggi razziali del 1938, decise di trovare riparo in Toscana. Il padre, Davide, era un rappresentante di tessuti all’ingrosso; la madre Costanza Tedaldi, proveniva da una nobile famiglia mantovana. Crebbero quella ragazza con sani principi, all’antica, senza neanche farla uscire la sera.

Prese il diploma da maestra, poi un titolo di lingua inglese. Per tenerla lontana da un ragazzo ritenuto dai suoi “sbagliato”, la mandano in America, da un’amica di famiglia: Jacqueline Come.

Diventata una ragazza bellissima, fu notata dal celebre illustratore americano Ben Stahl, che la scelse per rappresentare l’Italia nel suo Momento a Villa d’Este: emozioni dall’album di un pittore americano in viaggio per l’Europa, pubblicato su Esquire.

A notarla presto è anche Hollywood, dove vinse il premio di Miss Cheesecake, dedicato alle attrici in erba e ottenuto da altre grandi attrici come Marlene Dietrich e Rita Hayworth.

Ottiene così una piccola parte nel film Attente ai marinai!, del 1952, del regista Hal Walker. Nell’unica scena in questione bacia Jerry Lewis, allora poco più che ventenne ma già al suo sesto film. Purtroppo però non sarà neppure accreditata.

Oltreoceano visse due anni, per quanto comunque non arriveranno altre pellicole americane. In realtà, la Paramount gli aveva siglato un contratto di 7 anni ma la nostalgia per la capitale era tanta. Ebbe comunque modo di frequentare i salotti che contano, dove conosce personalità del cinema come Jane Russell, Marilyn Monroe e Gary Cooper.

Tornata in Italia, fu oggetto di un servizio da parte della rivista Oggi. Ed è così che viene notata da Totò, il quale, colpito dalla sua bellezza ma anche dal suo promettente talento, vuole conoscerla sia per ragioni professionali, che sentimentali. Franca era grande appena 2 anni rispetto a Liliana, la figlia che il Principe della risata aveva avuto dalla moglie, Diana Rogliani, quando però i due non erano ancora sposati. Il loro matrimonio durò appena 4 anni, dal 1935 al 1939.

Alla Rogliani Totò dedicherà il famoso brano Malafemmina, poiché la donna aveva lasciato il tetto sotto cui convivevano pur da separati prima dei 18 anni della figlia Liliana, come da accordi.

I film con Franca Faldini

Prima di parlare della relazione tra i due, è giusto un accenno alla carriera cinematografica dell’attrice romana. Si può dire che anche questa sia legata a doppio all’attore napoletano, visto che sui totali 10 film in cui compare, quasi tutti vedono nel cast anche Totò. A parte il primo americano di cui abbiamo parlato prima e l’ultimo, che segnò il ritorno dell’attrice dopo ben 43 anni di assenza: Incontri proibiti, regia di Alberto Sordi (1998).

Franca Faldini può essere considerata una delle spalle femminili di Totò. In genere appare come seduttrice e tentatrice, con quest’ultimo che finisce sempre per innamorarsene e restare affascinato. Lavorerà principalmente con Camillo Mastrocinque e Mario Mattoli. Ma non mancherà anche un regista dal calibro di Roberto Rossellini (Dov’è la libertà, 1954).

Le cronache rosa raccontano che l’amore tra i due esplose sul set di Totò e le donne, del 1952, regia di Steno e Mario Monicelli. In generale, la fulminea carriera della Faldini si racchiude in soli 3 anni, dal 1952 al 1955.

La storia d’amore Tra Franca Faldini e Totò

Quando i due si conobbero, Totò era impegnato sul set di film come “Guardia e Ladri”, “Totò Sceicco”, “Totò a colori”, “Totò e le donne”. Franca accettò l’invito di De Curtis ad incontrarsi, a patto che il primo appuntamento avvenisse in compagnia di amici comuni. Per i due fu subito intesa vera, empatia e stima reciproca. Per rompere il ghiaccio, De Curtis gli aveva inviato un biglietto con su scritto:

Con tanta ammirazione e con la speranza di conoscerla

insieme a un fascio di orchidee.

Quando la loro relazione divenne di pubblico dominio, si scatenò un acceso gossip. I due tentarono di porvi fine fingendo un matrimonio a Lugano nel 1954. In quel periodo Franca rimase anche incinta di un bambino che avrebbero voluto chiamare Massenzio. Ma il 12 ottobre perse il bambino all’ottavo mese per albuminosi gravidica, mettendo anche in serio pericolo di vita la stessa donna.

L’attrice decise di ritirarsi dalle scene già nel 1955, per quanto fosse richiestissima, al fine di dedicarsi interamente al compagno. Ebbe proposte da registi come Alessandro Blasetti e Vittorio De Sica.

Secondo la testimonianza di chi la voleva bene, Franca era cambiata totalmente: dalla donna libera e dedita ai viaggi, ora usciva solo insieme al compagno e molto limitatamente. Cercava sempre di non lasciarlo da solo. In vacanza si recavano soprattutto sulla costa francese, affinché la gente non infastidisse Totò. Rimase legatissima a sua madre, cercando di andarla sempre a trovare e disperandosi per la sua anziana età, chiedendosi cosa avesse fatto senza di lei.

Vi rimase a fianco anche quando l’uomo fu affetto da temporanea cecità, per poi perdere parzialmente la vista. Continuando comunque a recitare, improvvisando sul set dall’alto della sua straordinaria capacità recitativa.

Durante i 15 anni di relazione Totò dedicò all’amata diverse poesie e canzoni: tra queste il brano “Con Te”, che parteciperà al Festival di Sanremo del 1954, interpretato da Natalino Otto, Achille Togliani e Flò Sandon’s, classificatosi al nono posto.

Non fece ritorno sul set neppure dopo la morte del compagno, avvenuta nel 1967. Anzi, cambiò totalmente professione, diventando giornalista e scrittrice, anche per difendere la propria reputazione e quella di Totò.

Così parlò della sua relazione con Totò in una intervista degli anni ’90:

mi fa molto piacere ricordare l’epoca dei film “Totò e le donne” e “Dov’è la libertà?”, perchè erano del periodo in cui io e Totò lavoravamo insieme, eravamo legati, ma non vivevamo sotto lo stesso tetto, stavamo scoprendo i pregi e i difetti reciproci. Lui era divorziato dal 1939, la ex moglie si era risposata un anno prima che noi ci conoscessimo. Potevamo sposarci, ma non lo abbiamo fatto, perchè si è preferito proseguire a stare insieme, non perchè ci fosse un contratto matrimoniale che ci vincolava, ma perchè volevamo essere uniti affettivamente

Franca Faldini giornalista: le opere

Tra le tante opere, si ricorda quella del 1977: il libro Totò: l’uomo e la maschera, realizzato insieme a Goffredo Fofi, in cui raccontava sia il lato artistico, sia la parte privata dell’attore, proprio con l’intento principale di smentire alcune false affermazioni di scrittori e giornalisti sulla sua personalità. Fofi viene peraltro considerato fondamentale per la rivalutazione di Totò, per troppo spesso snobbato dalla critica.

Saranno diverse negli anni a seguire le collaborazioni con giornali e riviste, nonché la redazione di tanti altri libri biografici su Totò sempre a quattro mani con Fofi, e in generale sul cinema italiano. Si fa apprezzare anche come traduttrice di romanzi, mentre nel 1995 pubblica il romanzo semi-autobiografico: Insieme nel buio, la storia di Franca, una bambina “di padre ebreo e di madre ariana” ai tempi delle leggi razziali.

Dal 1985 al 2009 si dedica a un’opera straordinaria intitolata L’avventurosa storia del cinema italiano, che include 517 audiocassette, di cui 471 sono state registrate dalla stessa Franca Faldini e 46 audiocassette sono state realizzate da Goffredo Fofi. Un anno dopo la sua morte, la famiglia ha affidato alla Cineteca questo prezioso nucleo di audioregistrazioni, in parte digitalizzate.

Franca Faldini come è morta

Franca Faldini si risposò nel 1975 con un altro principe, Niccolò Borghese, col quale visse nel quartiere romano di Flaminio. Come detto, tornò sul set nel 1998, dopo oltre quarant’anni, convinta da Alberto Sordi, qui nelle vesti di attore e regista, nella Commedia leggera con Valeria Marini: Incontri proibiti.

Muore all’età di 85 anni il 22 luglio 2016. Riposa nel cimitero degli artisti del Verano.

Le ultime parole di Totò quel 15 aprile 1967 saranno proprio per Franca ed in dialetto napoletano:

T’aggio voluto assai bene Franca. Proprio assai

Fonti:

https://it.wikipedia.org/wiki/Franca_Faldini

https://cinetecadibologna.it/archivi/fondo/fondo-franca-faldini

https://tototruffa2002.it/galleria-multimediale/la-stampa/articoli-d-epoca/1967-franca-faldini-la-vedova-di-toto.html

http://www.antoniodecurtis.com/franca.htm

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