Frana in Molise: il risveglio di un Mostro nato nell’800

La frana in Molise sta creando notevoli disagi: sospeso il traffico ferroviario, scuole chiuse, autostrada interrotta.

Articolo in sintesi: Qual è la situazione in Molise dopo la frana? Colpito in particolare il comune di Petacciato, per uno smottamento lungo 4 Km, il più grande d’Europa.

Il trasporto ferroviario è sospeso lungo la tratta Montenero-Termoli, così come è stato chiuso un tratto della A14 e le scuole sono state chiuse. Nelle prime ore si sono creati quasi 14 km di traffico. Quando si tornerà alla normalità in Molise? Si parla di alcune settimane, ma forse anche mesi. Molto dipenderà dalla rapidità dell’intervento e dalla sua qualità.

Molise al centro delle cronache italiane. Purtroppo, non per le sue tante bellezze troppo spesso dimenticate, ma per una frana che sta creando pesanti disagi ai trasporti e alla vita della comunità locale.

Colpito in particolare il comune di Petacciato, per uno smottamento lungo 4 Km, il più grande d’Europa. E così, il trasporto ferroviario è sospeso lungo la tratta Montenero-Termoli, così come è stato chiuso un tratto della A14 e le scuole sono state chiuse. Nelle prime ore si sono creati quasi 14 km di traffico.

Senza mezzi termini, il Governatore del Molise, Francesco Roberti, ha parlato di emergenza nazionale. Del resto, sono pesanti i disagi arrecati lungo l’Adriatica, così come per i già latenti trasporti pubblici locali.

Negli ultimi giorni sono caduti 200 ml di pioggia, come spiegato dal Presidente dell’ordine dei geologi, Domenico Angelone. Si sta attivando molto, come giusto che sia, il Sindaco di Petacciato, Antonio Di Pardo.

Quando si tornerà alla normalità in Molise?

Difficile saperlo. Le previsioni più ottimiste parlano di almeno qualche settimana, ma qualcuno proietta anche tempi più allungati, parlando di mesi. Tutto dipenderà dalla rapidità dell’intervento, che non sarà semplice.

Si spera comunque che non si perda tempo, per non danneggiare una regione già troppo spesso dimenticata. Anche perché non si tratta del solo Molise, ma di danni anche alle regioni limitrofe: Basilicata, Abruzzo e Puglia.

Storia della frana che ha colpito il Molise?

La frana, secondo i geologi che hanno ricostruito la sua storia, è nata nel 1800 e da allora si è ricreata almeno 15 volte. Molto pesante fu la frana del 18 marzo 2015, che portò all’abbattimento di una decina di case.

La frana crea una pericolosa frattura che dalla cittadina si riversa poi verso il mare.

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