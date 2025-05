Fire TV stick di Amazon: come funziona e quale scegliere

Vediamo cos’è e come funziona un Fire tv stick di Amazon e quale modello scegliere in base ai modelli presenti.

Il Fire TV stick è un dispositivo lanciato alcuni anni fa da Amazon facile da usare e dal prezzo contenuto, utile per trasformare un televisore tradizionale in uno smart tv. O di aumentare le app e le funzionalità di uno smart tv. Quindi, può risultare utile a tutti. Inoltre, puoi gestire a voce altri elettrodomestici smart presenti in casa, grazie alla presenza di Alexa.

Ma come funziona? E quale scegliere? Lo vediamo di seguito in questa breve guida.

Fire TV Stick di Amazon: cos’è e come funziona

Come detto, utilizzarlo è semplicissimo: basta avere una connessione Wi-Fi in casa stabile e un televisore che dietro preveda una porta HDMI, dove andrà inserito. Per utilizzarlo, viene anche fornito di un telecomando e basta scaricare una app sullo smartphone per seguire le poche semplici istruzioni.

Le dimensioni sono piuttosto contenute e la forma rievoca quella di una penna USB che utilizziamo per trasferire dati da un Pc all’altro, oppure per ascoltare anche la musica nei modelli più evoluti. Quindi non occupa alcuno spazio, né quando lo inseriamo dietro al televisore, né quando non lo utilizziamo.

Può essere utilissimo anche per gestire altri elettrodomestici smart presenti in casa. Il tutto, grazie alla presenza sul telecomando dell’assistente vocale Alexa integrato.

Consente a un televisore tradizionale (NO smart) di diventare uno smart tv, con tutte le applicazioni di streaming e di giochi più popolari (Netflix, Prime Video, Disney plus, RaiPlay, SKY, DAZN, ecc.). Oppure a uno smart tv, magari non proprio di ultima generazione o un modello piuttosto economico, di mettersi alla pari con quelli più costosi.

Quale Fire TV Stick di Amazon comprare?

Come spiega Libero Tecnologia, dipende dalle nostre esigenze e dalla nostra capacità di spesa, anche se parliamo di dispositivi che hanno un prezzo contenuto. E questa caratteristica, insieme alla facilità di utilizzo, rendono questo dispositivo dalla forma che rievoca una USB, molto popolare.

Se il televisore è vecchiotto (un modello di almeno 4 anni, per intenderci), può benissimo bastare il Fire TV Stick HD. Mentre se è più recente e ha uno schermo 4K, la miglior scelta possibile è il Fire TV Stick 4K.

Se invece hai un televisore 4K e vuoi usufruire di una qualità video eccellente, allora l’opzione migliore resta il Fire TV Stick 4K Max.

D seguito ricapitoliamo i modelli con i relativi banner per poterli acquistare su Amazon.

Fire TV Stick HD

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

