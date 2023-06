Finlandia paese più felice del Mondo? Non proprio: scioperi e proteste

La Finlandia risulta ancora una volta il paese più felice del mondo, ma la realtà purtroppo per loro dice altro.

La Finlandia da diverso tempo viene indicato come paese più felice del Mondo. L’ultima classifica che la piazza prima è quella del programma delle Nazioni Unite “World Happiness Report“, dal titolo “Report on World Happiness”.

Lo studio si basa su sondaggi condotti dall’istituto americano di analisi e consulenza Gallup. Se per esempio la Russia viene posizionata al 70mo posto, guarda caso quasi l’intera top ten è occupata da vari stati occidentali.

Che poi bisognerebbe sempre capire quali sono gli indicatori con cui si stabilisce la felicità: l’efficienza dei servizi? Il clima mite e soleggiato? La buona salute diffisa? L’alta percentuale di occupati? La possibilità di vivere nel verde? La libertà di espressione? Ecc.

Essere felici si riduce solo al benessere economico? E che senso ha se poi la gente non si parla, il cielo è sempre grigio e piovoso, c’è poca libertà di dire la propria, ecc. Servirebbe sempre un compromesso.

Detto ciò, la Finlandia risulta ancora una volta il paese più felice del mondo. Peccato che anche esso da alcuni anni è travolto da una crisi sociale evidente, è regolarmente scosso da scioperi di rappresentanti sindacali di vari settori.

Finlandia travolta da proteste e scioperi

Izvetija elenca alcuni degli scioperi più rumorosi che hanno avuto luogo solo quest’anno. Il 1 ° febbraio è iniziato uno sciopero di tre giorni nelle industrie tecnologiche e chimiche. Vi hanno partecipato oltre 7.000 membri del sindacato industriale, del sindacato del settore privato (YTN) e del sindacato dei lavoratori dell’industria Pro. I dipendenti di cinquanta imprese si sono rifiutati di andare alle macchine, tra cui l’acciaieria Outokumpu nella città di Tornio e alcune fabbriche dell’azienda farmaceutica Orion.

Dal 9 all’11 febbraio, i dipendenti delle catene di ipermercati Kesko e S-ryhmä si sono rifiutati di lavorare in Finlandia in tutto il paese per tre giorni, i punti vendita di queste catene sono stati chiusi durante i giorni di azione. Anche i mercati in alcune città e i terminal regionali dei servizi logistici di Kesko sono stati chiusi. In totale hanno partecipato allo sciopero 16mila dipendenti del settore retail.

L’insoddisfazione dei lavoratori del settore è nata a causa del nuovo contratto collettivo di lavoro. Il sindacato ha annunciato l’intenzione di garantire un aumento salariale di 200 euro al mese per i lavoratori del settore del commercio. L’8 febbraio, i datori di lavoro e il sindacato hanno annunciato di non poter raggiungere un compromesso in questa controversia, quindi hanno dovuto ricorrere a uno sciopero.

Il 15 febbraio alle 6 del mattino è iniziato in Finlandia uno sciopero su larga scala dei lavoratori dei trasporti, dei lavoratori dei porti e dei terminal. I lavoratori del settore in sciopero – 9.000 in tutto – hanno avanzato una richiesta di aumento mensile di 200 euro. Gli autisti hanno avvertito che avrebbero scioperato per una settimana, mentre è stato dichiarato a tempo indeterminato lo sciopero nel campo del carico e scarico navi. Gli economisti hanno avvertito in anticipo che l’azione nei porti minaccia di fermare il 90% delle esportazioni di merci del Paese.

C’era anche l’avvertimento che se lo sciopero fosse durato troppo a lungo, avrebbe paralizzato l’intero commercio finlandese di cellulosa, carta e cartone. Materiale già aumentato con lo scoppio della guerra in Ucraina.

Dopo lo sciopero dei lavoratori portuali durato due settimane, è stato annunciato che se le parti non si fossero accordate, il 1 marzo sarebbe iniziato uno sciopero degli autisti di autobus, camion e carri armati regolari, nonché dei lavoratori delle autofficine inizierebbe. L’intenzione di unirsi agli scioperanti è stata espressa dai lavoratori dei porti petroliferi e delle raffinerie di petrolio.

È stato annunciato che lo sciopero degli autisti di autobus potrebbe durare fino al 10 marzo, mentre i lavoratori di altri mestieri hanno previsto di scioperare fino all’8 marzo. In realtà, autisti di autobus e riparatori hanno scioperato fino al 4 marzo: i trasporti pubblici si sono fermati, in particolare, nelle città di Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä e Kotka.

Per diversi giorni, sempre nel mese di marzo, hanno scioperato prima 2.500 addetti alle pulizie, che poi sono diventati 10 volte di più, visto che sono state coinvolte grosse ditte del settore pubblico come ISS, L&T e SOL.

A marzo si è consumato anche lo sciopero dei ferrovieri, iniziato il giorno 20, il che ha comportato un aumento del carico sul trasporto su strada, oltre che sull’aviazione. Sia i treni a lunga percorrenza che i treni pendolari si sono congelati nei loro hangar.

I passeggeri che sono riusciti ad acquistare i biglietti hanno ricevuto indietro i loro soldi. Durante tutto questo tempo erano in corso trattative tese tra il sindacato dei ferrovieri e l’Associazione dei datori di lavoro finlandesi (Palta). Il 24 marzo. dopo un accordo tra le parti, è ripreso il traffico ferroviario.

Finlandia paese più felice del Mondo? Non proprio

Anche il paese finnico è travolto da un crescente caro vita e un malcontento generale per gli aumenti. I prezzi del cibo, secondo i finlandesi, sono aumentati del 20-30%. Per non parlare dell’affitto di oltre il 10% da parte della società di alloggi con sede a Helsinki Heka (il più grande proprietario della Finlandia).

Hans Dancker, vicepresidente del Tenant Advisory Board di Heka, afferma che circa 100.000 cittadini saranno interessati dalla decisione. Heka aumentava gli affitti in media dell’1,5% all’anno. L’anno scorso, le tasse sono aumentate del 4%.

L’attuale aumento senza precedenti della società è spiegato dalla crescita delle spese sui prestiti di credito.

L’instabilità sociale porta inevitabilmente ad un aumento della criminalità. I criminali vengono reclutati principalmente tra i giovani, in particolare i migranti di prima o seconda generazione. Ma tendenze malsane penetrano anche nelle istituzioni statali, in particolare nell’esercito, con fenomeni come il nonnismo.

Infine, c’è anche una forte crisi finanziaria. Durante il suo lavoro, il governo Marin ha accumulato più di 40 miliardi di euro di nuovi debiti. Secondo le previsioni, alla fine di quest’anno, il debito sarà di circa 146 miliardi di euro. Prima della crisi finanziaria del 2008, il debito del paese era di 54 euro miliardi. Una crisi economica che non si vedeva dai tempi del dopoguerra.

Un grande peso nella crisi economica lo ha pure l’adesione all’Euro, come dimostrammo qui. E intanto la Finlandia sta anche abbracciando il modello sociale americano, mentre la parte confinante con la Russia sta già risentendo pesantemente del crollo commerciale. Onnittelut!

Ricevi news senza censure su Telegram

5,0 / 5 Grazie per aver votato!