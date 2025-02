Film e Serie Tv più visti in streaming nel 2024: la classifica

Vediamo qual è la classifica delle serie tv più viste in streaming nel 2024 così come dei film più visti in streaming nel 2024 per Just Watch.

Quali sono stati i film più visti in streaming nel 2024? E le serie tv? Oggi si sa, sempre più persone optano per la visione di contenuti in streaming anziché guardare programmi sulle reti tradizionali. E, men che meno, recarsi al Cinema, il quale sta vivendo una profonda crisi per una serie di fattori da cui difficilmente si riprenderà.

JustWatch – la più grande guida al mondo di contenuti in streaming in grado di aggregare in un unico posto film, serie TV ed eventi sportivi da centinaia di piattaforme di streaming in tutto il mondo – ci ha inviato la classifica dei contenuti più visti nell’anno appena trascorso.

Vediamo di seguito le rispettive classifiche di film e serie tv.

Film in streaming più visti nel 2024

Per quanto riguarda i film in streaming più visti nel 2024, al primo posto troviamo “Oppenheimer”. Mentre al secondo posto “Dune”. Chiude il podio “Povere Creature!”.

Ecco un’immagine con la Top 10:

Serie tv in streaming più viste nel 2024

Per quanto riguarda le serie, al primo posto troviamo “Fallout“, al secondo “The Bear“, al terzo “True Detective“.

Anche qui, ecco la Top 10:

Sul sito di Just Watch potete guardare tante classifiche, anche in tempo reale.

Seguici su Facebook cliccando sull’immagine 👇🏻

5,0 / 5 Grazie per aver votato!