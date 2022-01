Film più importanti del 2022: da sequel Avatar e Top Gun a The Batman

Introduzione

Quali saranno i film più importanti del 2022? L’anno appena conclusosi ha visto il Cinema ancora in difficoltà complici le restrizioni anti-Covid. A farla da padrona è stata di fatto ancora Netflix, con le sue serie o film subito finiti sul circuito dopo la proiezione al Cinema.

Qualche titolo importante comunque c’è stato, come Dune o Ghostbusters legacy, ma l’anno appena iniziato sembra essere di gran lunga più interessante. Poiché si preannunciano molti sequel – anche a distanza di decenni – o reboot, che però dipenderanno da come andrà il primo film della serie.

Vediamo dunque quali sono i film più importanti che usciranno nel 2022.

Film più importanti 2022

Come riporta Il Fatto quotidiano, tra i film più attesi del 2022 troviamo Avatar 2, sequel dello strepitoso film d’animazione di James Cameron, a circa 15 anni di distanza dal primo. Uscirà il 16 dicembre 2022, strategicamente a ridosso delle festività natalizie. E si preannuncia un successone al botteghino, Covid-19 o altro nuovo virus permettendo, ovviamente.

Le premesse di un’ottima annata cinematografica ci sono comunque tutte, visto che il 2022 si è aperto con Matrix Resurrections. Quarto episodio, a vent’anni di distanza dal primo cult Matrix. Sebbene i due film di mezzo non siano stati all’altezza del primo.

Ma torniamo ai sequel: attesissimo è anche Top Gun: Maverick con Tom Cruise, secondo episodio di un cult anni ’80. Classico film hollywoodiano pompato, che lanciò definitivamente il divo Cruise. Non ci sarà Kelly McGillis (oggi 64enne) ma la 51enne Jennifer Connelly.

Tom Cruise, che ormai si appresta ai 60 anni ma è ancora in splendida forma, sarà anche protagonista di Mission Impossible 7.

Altro film attesissimo è Jurassic World Dominion di Colin Trevorrow. Ennesimo capitolo di un cult iniziato 30 anni fa.

Molto atteso è anche l’ennesimo Batman, che ormai sfida Spider-man a chi stanca di più i fan. Sarà un Batman molto diverso da quelli visti fino ad ora: si chiamerà The Batman e ad interpretarlo, tra lo scetticismo generale, ci sarà Robert Pattinson. Che tra vampiri e pipistrelli rimane comunque in tema.

Sul fronte Marvel invece arriva Morbius, il vampiraccio precipitato in un film proprio dall’universo di Spider Man, interpretato dal trasformista Jared Leto.

Per l’autunno è poi atteso il Pinocchio versione musical in stop motion di Guillermo del Toro. Il Tim Burton dei poveri.

Suscita curiosità Big bug del francese Jean Pierre Jeunet (Il favoloso mondo di Amelie), uno sci-fi ironico che sembra riecheggiare le atmosfere di Delicatessen con androidi non cigolanti al seguito.

L’anno si chiuderà col botto non solo con Avatar 2 ma anche con Killers of the flyers moon di Martin Scorsese. In post produzione e previsto per fine 2022 con Leo DiCaprio e Bob De Niro in mezzo alla tribù degli indiana degli Osage.

Film più attesi del 2022

Per quanto riguarda i film italiani, particolare interesse suscitano: