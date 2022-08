Figurine calciatori Panini che valgono una fortuna: le 4 che valgono di più

Quali sono le figurine calciatori Panini che valgono di più? Un po’ tutti, da bambini, adolescenti ma anche da adulti, abbiamo almeno una volta collezionato le figurine di un album dei calciatori Panini. Non mancano eventi in giro per l’Italia dove poi i collezionisti si incontrano e si scambiano le figurine, nella speranza di poter completare tutto l’album.

Certo, il web ha facilitato le cose, tra Social che radunano appassionati o siti come eBay dove è possibile fare una speranzosa ricerca.

Alcune figurine calciatori Panini valgono però tantissimo e possederle può davvero valere una fortuna. Vediamo di seguito quali.

Quali sono le figurine calciatori Panini che valgono di più

Come riporta Libero, ovviamente le più ricercate sono quelle degli anni Sessanta. Decennio nel quale partì la grande storia della Panini. A valere molto sono le figurine dei portieri Pier Luigi Pizzaballa e William Vecchi. Oltre a loro, un altro portiere: Bruno Bolchi, capitano dell’Inter, che rappresenta la prima figurina calciatori Panini in assoluto.

Un’altra figurina che vale molto è quella di Faustino Goffi, Serie B nel 1967, pagata 121 euro su eBay. E pensare che quando uscì costava poco più di 2 lire!

Naturalmente, vale sempre la regola che valgono di più anche in base al perfetto stato di conservazione. Meglio se in un apposito raccoglitore di plastica. Stesso discorso per gli album, che devono pure essere completi al 100%.

Figurina Baseball che vale di più

Se vi incuriosisce il mondo delle figurine in generale e di quelle che valgono di più, nel 2013 l’immagine di Honus Wagner – giocatore e allenatore di baseball statunitense – è stata messa all’asta e valutata 2,8 milioni di dollari.

