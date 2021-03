E alla fine, il criticatissimo Domenico Arcuri è stato silurato da Mario Draghi nel ruolo di super commissario per la gestione dell’epidemia da Covid-19.

Tanti gli errori commessi in questo primo anno di Covid-19, che vedremo in questo articolo. Il Premier Draghi ha deciso di affidarsi al Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, per la felicità di Salvini e Renzi.

Certo, quando si parla di generali e di esercito la cosa è sempre un po’ inquietante. Inoltre, non credo neanche molto alla figura dei commissari e dei super-commissari, giacché di solito non hanno portato grandi miglioramenti alla situazione che sono stati chiamati ad affrontare. Apparendo soprattutto situazioni di facciata, il classico uomo solo al comando che deve risolvere le lacune della politica.

Comunque, dato che siamo tutti un po’ stremati da questa situazione, speriamo sempre che le cose possano migliorare. O, quanto meno, non andare peggio.

Vediamo dunque chi è Francesco Paolo Figliuolo, come cambia piano vaccini e i flop compiuti da Domenico Arcuri.

Generale Francesco Paolo Figliuolo chi è

Come riporta Virgilio, Figliulo è nato a Potenza nel 1961, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell’Esercito, interforze e internazionali. Dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell’Esercito. Ha avuto anche esperienze nel territorio difficile dell’Afghanistan e in Kosovo.

Dopo l’accademia militare ha conseguito tre lauree, è sposato con due figli, vive a Torino e pratica nuoto e sci di cui è istruttore militare.

Cosa cambia con Generale Figliuolo per piano vaccini

Come riporta sempre Virgilio, Draghi auspica un coordinamento tra la struttura commissariale di Figliuolo, la Difesa e la Protezione civile. Con il capo dipartimento appena nominato Fabrizio Curcio.

Inoltre, Draghi auspica un maggiore dialogo con le regioni per un maggiore coordinamento, così da evitare l’accentramento dei poteri come accaduto fino ad ora. E rendere più omogenea la distribuzione dei vaccini tra le regioni, senza creare situazioni di Serie A e Serie B. Come sempre accade nel nostro Paese.

Altra figura di spicco nel piano vaccini di Mario Draghi è Luciano Portolano, capo del Coe, il Comando operativo interforze. Il quale lavora 24 su 24 e che ha già un ruolo nella gestione dell’hub di Pratica di mare e nella distribuzione dei vaccini.

Domenico Arcuri errori principali

Vediamo quali sono stati gli errori principali commessi da Domenico Arcuri. Ben li riporta Il primato nazionale: