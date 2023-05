Figlia di Milly Carlucci nel CDA di Terna: ottimo curriculum ma anche un bel quadro familiare

Anche al Governo Meloni sono spettate di diritto le nomine delle aziende pubbliche. Molti sono i volti noti, di chi salta da una poltrona ad un’altra ed è buono per tutte le stagioni politiche. Ha fatto notizia però un nome in particolare, soprattutto perché la persona in questione è una “figlia di“. Non di un politico o di una politica, ma di una storica presentatrice della Rai: Milly Carlucci.

Parliamo di Angelica Krystle Donati, figlia appunto di Milly Carlucci e dell’imprenditore edilizio Angelo Donati. La quale farà parte del Consiglio di amministrazione di Terna, società quotata di Stato che opera nel settore delle reti di trasmissione di energia elettrica. Dunque di infrastrutture.

Peraltro, sempre per quanto concerne Terna, ha fatto notizia il fatto che l’amministratore delegato sia per la prima volta in assoluto una donna: Giuseppina Di Foggia, il che è sempre una bella notizia.

Angelica Krystle Donati ha un ottimo curriculum, per carità. Ma siamo sempre al solito discorso, tutto italiano.

👩🏻‍💼 Chi è la figlia di Milly Carlucci, nel CDA di Terna

Come spiega Today, Angelica Krystle Donati ha già avuto delle importanti esperienze manageriali. Come quando nel 2020, a soli 33 anni, è stata nominata presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili nel Lazio.

Classe 1986, Angelica è nata a Los Angeles e si è laureata in Management alla London School of Economics (LSE). Ha conseguito un Master in Business Administration alla Said Business School dell’Università di Oxford. Tra gli incarichi, oltre al succitato, ricordiamo quello di consigliere dello YEP Global (Young Entrepreneurs in Property), e quello di membro della BPF (British Property Federation) e della NFB (National Federation of Builders).

In merito ai suoi famosi genitori, ci tiene a precisare: “Sono fortunata, ma non lavoro grazie a loro“.

Per carità, il curriculum è quello che è. Resta però sempre la riflessione sul fatto che, oltre alla fortuna economica di aver potuto studiare e fare ottime esperienze in giro per il mondo – ma non vogliamo fare discorsi marxisti, anche perché tanti pargoli hanno dilapidato la propria fortuna con comportamenti non certo irreprensibili – in Italia ormai da decenni a certi livelli pubblici ci arrivano quasi sempre quelli che hanno una famiglia “ben strutturata“.

Madre presentatrice di punta della Rai da quasi 40 anni, padre importante imprenditore edile anche nel campo dei monumenti, zia parlamentare proprio nelle fila del centro-destra, altra zia nel mondo dello spettacolo e del cinema da una vita, nonno Generale dell’esercito.

Si sperava che almeno in un governo guidato da una donna partita da zero, arrivata dov’è dopo trent’anni di gavetta politica, non si sentissero ancora certe storie.

Ricevi news senza censure su Telegram

– / 5 Grazie per aver votato!