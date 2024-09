Moda, sensazionale scoperta Green: le fibre di patata utilizzate per i tessuti

La start-up inglese Fibe ha prodotto il primo filo al mondo con fibre di patata, alimentando le speranze per un futuro più Green per la moda.

Cosa c’entrano le fibre di patata con la moda? In ordine di importanza, le patate sono il terzo alimento di base coltivato al mondo, eppure creano non pochi grattacapi agli agricoltori: il problema è che solo la parte che cresce sotto terra (il tubero) è commestibile e viene quindi raccolta.

La pianta vera e propria, invece, contiene una sostanza tossica, la solanina, e quindi non può essere utilizzata per sfamare il bestiame; di conseguenza, essa viene solitamente ridotta in polvere o incenerita prima del raccolto, creando circa 150 milioni di tonnellate di biomassa di scarto all’anno.

Le fibre di patata rivoluzioneranno la Moda?

Un altro settore notoriamente afflitto da sprechi è quello della moda, con vestiti economici che vengono acquistati in grandi quantità e presto buttati, senza considerare la dipendenza dai combustibili fossili per la fabbricazione di tessuti sintetici o l’enorme consumo di terreno, acqua e spesso pesticidi per la coltivazione del cotone.

Ma, a parte questo, giustamente mi direte: che c’entrano le patate con la moda? Beh, una start-up inglese sembra avere la risposta, visto che ha scommesso tutto sulla sostenibilità, con la produzione di filato ricavato dal materiale di scarto del raccolto dei nostri amati tuberi. Vediamo come le fibre di patata potrebbero rivoluzionare la moda e l’abbigliamento in generale.

CONTINUA A LEGGERE

Ricevi le news su Telegram iscrivendoti al canale dal bottone seguente:

5,0 / 5 Grazie per aver votato!