Il Festival di Sanremo sarà trasmesso da Mediaset?

Il Festival di Sanremo è un evento irrinunciabile per il nostro paese, benché ormai da oltre un ventennio sia soprattutto spettacolo e poca musica di qualità.

Infatti, a parte l’evento in sé che solitamente si tiene tra fine febbraio ed inizio marzo, inonda poi le radio per alcuni mesi fino all’estate, per poi far parlare di sé dall’autunno per l’edizione successiva.

Quest’anno, oltre al solito toto-nomi sui concorrenti (il presentatore Amadeus è invece ancora saldamente al comando della kermesse ligure), sta prendendo piede una clamorosa voce. Ossia, che il Festival di Sanremo non sarà più trasmesso su Raiuno ma potrebbe trovare nuove emittenti televisive.

A fomentare le speculazioni il sindaco della città ligure: Alberto Bianchieri, incalzato da Striscia la Notizia.

Festival di Sanremo non sarà trasmesso dalla Rai?

Come riporta Corriere Adriatico, l’inviato di Striscia La Notizia Pinuccio ha confezionato un servizio nel quale sottolinea come il fatto che Sanremo resti un’esclusiva della Rai anche in futuro non sia affatto una cosa scontata.

Pinuccio ha come detto intervistato il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il quale ha ammesso che se il Festival di Sanremo dovesse essere assegnato tramite un bando, lui si atterrebbe alle regole.

Ha poi aggiunto che attualmente la Rai offra 5 milioni di euro, sebbene quest’anno scenderà probabilmente di 200 mila euro. Quindi l’ammontare complessivo sarà di 4 milioni e ottocento euro. Pertanto, se il Festival di Sanremo dovesse essere assegnato tramite un bando, non esclude che possano esserci le dovute valutazioni.

Tradotto in soldoni: se arriva una emittente che offre molto di più, il Comune potrebbe assegnare la trasmissione del Festival di Sanremo ad essa.

Festival di Sanremo sarà trasmesso da Mediaset?

Ad oggi, l’unica alternativa concreta alla Rai è Mediaset, visto che Sky non trasmette in chiaro (a parte la rete Nove, ma degraderebbe di molto l’importanza della kermesse musicale), mentre La7 non ha certo la forza economica per fare un’offerta superiore alla Rai. Sebbene si sia già aggiudicato un evento storico come Miss Italia, per anni trasmesso dalla rete pubblica.

Detto questo, è anche vero che Mediaset non naviga certo in buone acque, dopo la batosta subita per aggiudicarsi la Champions League. Una scelta rivelatasi un disastroso flop, che ancora oggi fa sentire il proprio peso. La crisi pubblicitaria di questi anni ha sicuramente fatto il resto.

Dunque, salvo clamorosi risvolti da non escludere, il prossimo Festival di Sanremo sarà ancora trasmesso dalla Rai.

A proposito di Sanremo, sapevi che questo film ha anticipato uno scandalo?

Ricevi news senza censure su Telegram