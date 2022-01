Ferrari sbarca negli NFT con Velas Network AG: cosa cambia

Introduzione

Ferrari sbarca nel mondo degli NFT grazie ad un accordo con Velas Network AG. Ciò dimostra che il cavallino rampante non intende mai sedersi sugli allori.

Del resto, il brand Ferrari è uno dei più popolari al Mondo. Il sondaggio Global RepTrak® 100 del 2021 l’ha posizionato terzo con un punteggio di 78.8 (sfiorando il livello “Excellent” dato a chi ha un punteggio uguale o maggiore a 80).

Prima di esso solo LEGO, marchio noto per i mattoncini, mentre a chiudere il podio è Rolex, noto per gli orologi di lusso. Essendo come noto quotata in Borsa è possibile anche fare trading CFD su questo titolo.

Ferrari, oltre che nota scuderia di Formula Uno, è anche un marchio molto popolare per il merchandising ad esso collegato. Così come per le auto personalizzabili, molto vendute tra i nababbi di Cina e Medioriente.

A fine 2021 ha annunciato una importante partnership con Velas Network AG. Vediamo di cosa si tratta.

Velas Network AG chi è?

Con sede in Svizzera, come riporta lo stesso sito Ferrari, Velas Network AG è rinomata per la creazione e l’integrazione di prodotti e servizi digitali all’avanguardia ed è guidata da un team diversificato di ingegneri, crittografi, ricercatori e matematici.

Player globale nel settore blockchain e NFT, Velas si è distinta per le prestazioni e l’innovazione dei suoi servizi e la sua leadership tecnologica, caratteristiche che la accomunano al team di Maranello.

Accordo tra Ferrari e Velas cosa prevede

L’accordo pluriennale prevede la realizzazione di contenuti digitali esclusivi per i tifosi della Scuderia. Inoltre Velas sarà Title Sponsor della Ferrari Esports Series, la serie monomarca online del Cavallino Rampante, e del team Esports che gareggerà nella F1 Esports Series. Quest’ultimo è il campionato digitale ufficiale a cui partecipano tutte le squadre partecipanti il Campionato del Mondo FIA di Formula 1.

Queste le parole di Mattia Binotto, Direttore Generale e Team Principal, Scuderia Ferrari:

Siamo lieti di iniziare questa collaborazione con Velas Network AG, azienda che fa dell’innovazione e delle prestazioni il segno distintivo di prodotti e servizi tecnologicamente avanzati: sono tutti valori che ci accomunano e che ci hanno portato a scegliere Velas come uno dei nostri Premium Partner

Sull’altra sponda, Farhad Shagulyamov, CEO e co-fondatore di Velas Network AG ha così commentato la partnership: