Famiglia Reale, non solo Andrea: ecco altri 11 scandali del passato

Il caso Andrea non è l’unico: sono stati ben altri 11 gli scandali che hanno travolto la Famiglia reale inglese.

La Famiglia Reale inglese sta vivendo un periodo molto difficile, complice lo scandalo del Principe Andrea immischiato nel caso Epstein. Uno scandalo che sta avendo anche pesanti risvolti istituzionali, dato che Andrea avrebbe anche rivelato delicate informazioni anche sulla Regina.

Ma il caso Andrea non è l’unico: tra il ‘900 e i primi anni 2000 sono stati ben altri 11 gli scandali che hanno travolto la Famiglia reale inglese.

Gli scandali nella storia della Famiglia reale inglese

A stilare un elenco degli scandali della Famiglia reale inglese ci pensa la rivista di Moda ELLE:

Abdicazione di re Edoardo VIII (1936): nel 1936 Edoardo VIII rinunciò al trono per sposare Wallis Simpson, una donna divorziata americana. Gli successe il fratello Giorgio VI, il che aprì la strada al trono di Elisabetta II; Relazione tra la principessa Margaret e l’ufficiale RAF Peter Townsend: negli anni ’50 la Principessa Margaret frequentò un uomo divorziato, l’ufficiale della RAF Peter Townsend, il che rimise in imbarazzo la famiglia reale inglese. Tuttavia, alla fine Margaret preferì rinunciare a convolare a nozze con il militare per il bene della casata; Nel 1992 ci furono diversi episodi negativi: ben tre divorzi reali — tra cui quello celebre dell’attuale Re Carlo III con l’indimenticata Principessa Diana Spencer — e un devastante incendio al castello di Windsor. Non a caso, la Regina Elisabetta II lo definì “annus horribilis”; Squidgygate: sempre nel 1992 accadde un altro fatto, la pubblicazione di intercettazioni intime tra Diana e James Gilbey, dirigente dei media ed ex attore britannico, che di fatto mettono a nudo i problemi di coppia tra la prima e Carlo; Le foto scandalose di Sarah Ferguson: nel 1992 furono pubblicate immagini in topless della duchessa con un uomo che le baciava i piedi; Tampongate: il tempo di digerire lo scandalo Squidgugate che l’anno seguente ne arriva un altro, relativo alla pubblicazione della telefonata privata tra Carlo e Camilla Parker Bowles, che disvela il rapporto tra i due e quanto si amassero ancora; L’intervista scandalo a Diana: nel 1995 la principessa Diana tenne una famosa intervista dove parlò dei fatti intimi del matrimonio con Carlo. Tra le frasi rimaste indelebili, “si ricorda: Eravamo in tre in questo matrimonio”, parlando altresì apertamente di bulimia, depressione e isolamento. Divorzio tra Carlo e Diana: la crisi della relazione tra Carlo e Diana culmina nel divorzio nel 1996, un fatto piuttosto nuovo e inusuale per la Casa reale, mai digerito dalla regina Elisabetta II; Il costume nazista del principe Harry: dopo diversi anni di relativa quiete, nel 2005 emersero foto del Prince Harry con addosso il costume di un gerarca nazista in una festa in costume. Seguirono scuse ufficiali e forte condanna pubblica; Meghan e Harry lasciano la famiglia reale: negli anni Duemila è soprattutto Harry a piantare grane alla Casa reale inglese. Dopo il caso del costume nazista, 5 anni dopo decide di lasciare i doveri reali e di trasferirsi negli Usa con la moglie e attrice americana di colore Meghan Markle, con la quale ha avuto 2 figli; Il libro Spare di Harry: nel 2023 sempre Harry pubblica Spare, un libro che racconta scontri familiari, gelosie e frustrazioni, rompendo con secoli di riserbo reale.

