Famiglia del bosco: un messaggio indiretto a chi vuole lasciare la città?

La mediatica vicenda della famiglia del bosco sembra essere un avvertimento a quanti vorrebbero abbracciare uno stile di vita indipendente.

La vicenda della famiglia del bosco – come ormai viene intitolata dai media – ha creato sdegno in buona parte dell’opinione pubblica, dato che due bambini sono stati separati dai genitori. Per quanto la decisione si presenti ragionevole, almeno per come ce la narrano, visto che la casa era piuttosto disagevole e inabitabile e i minori non avevano alcun grado di istruzione.

Ora i genitori stanno collaborando, per quanto, comunque, la famiglia finirà per passare le festività natalizie separata.

Restano comunque diversi dubbi. Si tratta di una famiglia straniera che ha scelto la provincia di Chieti per vivere distaccata dalla società moderna. Quale potere ha lo stato su di loro? Inoltre, ci sono tanti casi come questo sparsi per l’Italia. Pensiamo agli immigrati con minori che vivono sui marciapiedi di cui nessuno si interessa, neanche i benpensanti che per ragioni ideologiche e ipocritamente moraliste, vogliono l’Italia un porto aperto accogliente,

Ma anche ai bambini rom, che vivono in condizioni igienico-sanitarie inaccettabili, ai margini delle nostre metropoli.

Il caso della famiglia del bosco sembra più celare un messaggio subliminale.

Famiglia del bosco: un messaggio indiretto?

Questa vicenda appare più come un messaggio indiretto e velato agli italiani che hanno deciso di lasciare le città per vivere in montagna o in campagna. O a quanti vorrebbero farlo. Infatti, si tratta di un pensiero che alberga nelle menti di molti italiani, stufi di vivere nel caos e nei disservizi delle metropoli. Proprio come accadde a diverse persone negli anni ’80, quando ci fu un riflusso rispetto al consumismo ormai imperante.

Sembra essere un avvertimento contro chi vuole vivere in modo indipendente e non convenzionale, dunque senza essere schiavo dai fatui valori contemporanei. Lo Stato ha paura di chi è felice e non può controllare.

Seguici su Telegram cliccando sull’immagine sotto per non perdere nessun articolo! 👇🏻

- / 5 Grazie per aver votato!

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità