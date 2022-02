Guerra in Ucraina, tutte le fake news dette in Tv

Introduzione

Da alcuni anni, nel mondo dell’informazione si sta facendo distinzione tra media “attendibili” e quelli che non lo so. Con i primi che si ergono a paladini dell’informazione, anche per combattere i secondi.

I primi sono detti anche media mainstream e ci rientrano quelli classici, come televisione e radio. Mentre i secondi sono quelli nuovi, vale a dire i Social network e le app di messaggistica. Il che dovrebbe già far capire qualcosa: non è che questa divisione “buoni e cattivi” sia più una presa di coscienza che i media tradizionali sono sempre più sbugiardati dai secondi?

Occorre anche dire che pure Facebook rientra ormai tra i media mainstream, visto che, tramite algoritmi, manipola i post che sono pubblicati sui feeds degli utenti. Affossando quelli scomodi e alternativi e dando maggiore spazio ai grandi editori. Quelli del sistema.

Sicuramente sul web circolano tante fandonie, ma anche in questo caso vale la regola di non fare di “tutta un’erba un fascio“. Ed inoltre, la stessa televisione produce troppo spesso delle news montate ad arte per ingigantire gli eventi, allarmare i telespettatori, fornire un’informazione a senso unico.

Un video che posto di seguito ha raccolto tutte le fake news sulla guerra in Ucraina in corso.

Fake news sulla guerra in Ucraina dette in Tv

App come Telegram e TikTok sono diventate un ottimo luogo per pubblicare la cosiddetta controinformazione. Alternativa a quella di regime. La Tv ha perso sicuramente il suo ruolo di fonte indiscussa di verità. Ci hanno raccontato guerre in diretta, a partire dalla prima Guerra nel Golfo, senza alcuna possibilità di replica.

E probabilmente anche eventi come l’atterraggio sulla Luna, probabilmente oggi non potrebbero accadere. La NASA si è smentita anche di recente.

Ma torniamo alla guerra in Ucraina e al video che raccoglie tutte le Fake news dette in Tv.

Conclusioni

