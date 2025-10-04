Evgeny Lushpin, il pittore della notte

Evgeny Lushpin è un artista di origine russa le cui opere hanno come tema ricorrente la notte, i borghi e scene di vita vissuta.

Evgeny Lushpin è un pittore nato in Russia nel 1966, nella periferia di Mosca. Oggi vive stabilmente negli Stati Uniti d’America. Si è formato nelle migliori scuole d’arte russe, dove ha affinato una tecnica in grado di esaltare luci e ombre, diventando un maestro in questo. Raffigura ora borghi antichi, ora città moderne, ora paesaggi naturali.

Paris evening deja vu

Ricorrente è il tema del viaggio, raffigurato in malinconici tram in stile Lisbona, talvolta anche immersi nel bosco e in contesti isolati. Come frequente è la presenza di scene di vita che è possibile scorgere, se non spiare, dietro le finestre di abitazioni o di cafè. Per uno stile che lo avvicina a quello di Edward Hopper.

Le sue opere impreziosiscono collezioni private soprattutto nei due paesi a cui è esistenzialmente legato: America e Russia.

Lo stile di Evgeny Lushpin

Come ben descrive Art Majeur, l’opera d’arte di Evgeny Lushpin si caratterizza per un accattivante gioco di luci e ombre, ricche tavolozze di colori e un’abbondanza di dettagli sottili.

The Comforts of Home

Nei suoi quadri è possibile apprezzare una resa complessa di texture e luce illusionistica, impreziositi da un’intricata attenzione ai dettagli. E così vi troviamo superfici scintillanti, lucide e riflettenti, tanto da sembrare talvolta delle fotografie.

Tahoe Serenity

I temi principali sono borghi antichi, paesaggi naturali, metropoli moderne, centri storici. Spesso con la presenza di esseri umani raffigurati in momenti di vita, soprattutto nelle proprie abitazioni private o nei cafè. Che è possibile scorgere dietro a finestre illuminate da una luce fioca o calda.

Vi troviamo anche città come Parigi, Lisbona, Venezia o New York. Ma anche paesaggi simil Islanda o Norvegia. Villaggi accampati nei pressi di laghi o ai piedi di imponenti montagne. Paesaggi spesso innevati o ingialliti dall’autunno.

The Last Ray

Il fiume è un altro elemento che ricorre spesso nei dipinti di Evgeny Lushpin. Elemento che ora divide, ora unisce.

Ma, soprattutto, il tema ricorrente è la notte. Di qui, il contrasto tra il buio esterno e le luci di lampioni, abitazioni o locali. Di qui il contrasto di cui sopra.

Opere di Evgeny Lushpin

Ecco una selezione di opere di Evgeny Lushpin:

Autumn in an Old Park

Twighlight Reflections

Still waiting

Meet Me at the Cafe

evening journey

Chi fosse interessato ai suoi quadri, può acquistarli direttamente sul sito ufficiale dell’artista, dove sono anche divisi per categorie.

