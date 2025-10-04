Evgeny Lushpin, il pittore della notte

Evgeny Lushpin è un artista di origine russa le cui opere hanno come tema ricorrente la notte, i borghi e scene di vita vissuta.
Evgeny Lushpin è un pittore nato in Russia nel 1966, nella periferia di Mosca. Oggi vive stabilmente negli Stati Uniti d’America. Si è formato nelle migliori scuole d’arte russe, dove ha affinato una tecnica in grado di esaltare luci e ombre, diventando un maestro in questo. Raffigura ora borghi antichi, ora città moderne, ora paesaggi naturali.
Ricorrente è il tema del viaggio, raffigurato in malinconici tram in stile Lisbona, talvolta anche immersi nel bosco e in contesti isolati. Come frequente è la presenza di scene di vita che è possibile scorgere, se non spiare, dietro le finestre di abitazioni o di cafè. Per uno stile che lo avvicina a quello di Edward Hopper.
Le sue opere impreziosiscono collezioni private soprattutto nei due paesi a cui è esistenzialmente legato: America e Russia.
Lo stile di Evgeny Lushpin
Come ben descrive Art Majeur, l’opera d’arte di Evgeny Lushpin si caratterizza per un accattivante gioco di luci e ombre, ricche tavolozze di colori e un’abbondanza di dettagli sottili.
Nei suoi quadri è possibile apprezzare una resa complessa di texture e luce illusionistica, impreziositi da un’intricata attenzione ai dettagli. E così vi troviamo superfici scintillanti, lucide e riflettenti, tanto da sembrare talvolta delle fotografie.
I temi principali sono borghi antichi, paesaggi naturali, metropoli moderne, centri storici. Spesso con la presenza di esseri umani raffigurati in momenti di vita, soprattutto nelle proprie abitazioni private o nei cafè. Che è possibile scorgere dietro a finestre illuminate da una luce fioca o calda.
Vi troviamo anche città come Parigi, Lisbona, Venezia o New York. Ma anche paesaggi simil Islanda o Norvegia. Villaggi accampati nei pressi di laghi o ai piedi di imponenti montagne. Paesaggi spesso innevati o ingialliti dall’autunno.
Il fiume è un altro elemento che ricorre spesso nei dipinti di Evgeny Lushpin. Elemento che ora divide, ora unisce.
Ma, soprattutto, il tema ricorrente è la notte. Di qui, il contrasto tra il buio esterno e le luci di lampioni, abitazioni o locali. Di qui il contrasto di cui sopra.
Opere di Evgeny Lushpin
Ecco una selezione di opere di Evgeny Lushpin:
Chi fosse interessato ai suoi quadri, può acquistarli direttamente sul sito ufficiale dell’artista, dove sono anche divisi per categorie.