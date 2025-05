Eurovision Song Contest: le canzoni italiane sono ben 4, ecco quali

L’Eurovision Song Contest 2025 è in pieno svolgimento in Svizzera, lì dove tutto è iniziato, nel 1956. Definibili la “Champions league” della musica Pop, visto che raccoglie tutti i vincitori delle varie competizioni nazionali europee. Sebbene i critici storcono il naso per la spettacolarità del tutto, dove la musica viene messa in secondo piano. Tanto da definirlo il “Gran bazar della musica“. Ma tant’è.

Una kermesse che in Italia ha acquisito un notevole spessore mediatico solo da alcuni anni, con la Rai che trasmette le varie serate.

A rappresentare l’Italia c’è Lucio Corsi, complice la rinuncia del vincitore di Sanremo Olly, con il suo brano “Volevo essere un duro“, piazzatosi secondo e che tanto entusiasmo ha suscitato per la rievocazione nel cantautore toscano di diversi artisti del passato.

Tuttavia, le canzoni italiane possono essere considerate ben 4. Vediamo quali sono.

Eurovision Song Contest: chi sono gli italiani in gara

Oltre al succitato Lucio Corsi, un altro italiano è Gabry Ponte, che rappresenta la Repubblica di San Marino con il brano “Tutta l’Italia“. Presentato fuori concorso a Sanremo come evento disco.

Un altro brano assimilabile all’Italia è quello di Espresso Macchiato di Tommy Cash. Quest’ultimo rappresenta l’Estonia, ma, tutto sommato, una sua vittoria sarebbe anche un po’ italiana, visto che il brano parla di noi. Non senza qualche polemica perché un po’ irride il belpaese.

Infine, un ultimo brano “italiano” è quello che rappresenta l’Albania: Zjerm. Il duo che lo porta sul palco è quello degli Shkodra Elektronike, un elettropop band composta da Kolë Laca e Beatriçe Gjergji.

Entrambi sono originari della città albanese di Scutari ma sono cresciuti in Italia: Kolë Laca, come riporta Genius, è un musicista, principalmente pianista e tastierista, nato nel 1972 trasferitosi in Italia all’età di 20 anni per frequentare l’università di Scienze Politiche a Padova. Mentre Beatriçe Gjergji è arrivata in Italia quando aveva pochi mesi, ma poi ha fatto ritorno nel suo paese.

