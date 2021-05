Con l’arrivo delle belle giornate, calde e soleggiate, si comincia inevitabilmente a pensare all’Estate 2021. Quindi, a programmare eventuali vacanze, facendo i conti con le proprie possibilità. E, per il secondo anno consecutivo, con il Covid-19.

L’Estate scorsa credevamo di esserci lasciati il peggio alle spalle e ormai la mascherina la indossavamo solo al chiuso. Ci si era illusi che ci sarebbe stato un blando ritorno del virus in autunno. Per poi sparire del tutto.

Ed invece, abbiamo già vissuto altre 2 ondate e c’è chi parla di convivenza con il clima attuale anche nel 2022. Ormai fare previsioni è inutile e illusorio.

Ma come sarà l’Estate 2021? Vediamo cosa dicono le linee guida attuali.

Estate 2021 cosa potremo fare

Come riporta Vesuvio Live, la Conferenza delle Regioni e le Province Autonome ha approvato le ‘Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali’ contenenti anche le norme che regolano l’accesso alle spiagge e agli stabilimenti balneari.

Ecco alcuni obblighi a cui i lidi devono sottostare:

adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare

messa a disposizione dei clienti e del personale prodotti per l’igienizzazione delle mani

privilegiare le prenotazioni

postazione dedicata alla cassa meglio se dotata di barriere fisiche

favorire modalità di pagamento elettroniche

spazi comuni riorganizzati per scongiurare il rischio di assembramenti

ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti soprattutto durante le ore più calde

superficie di almeno 10 m² ad ogni ombrellone

distanza di almeno 1 metro tra lettini e sdraio

Spogliatoi, docce, servizi igienici e altre aree comuni, devono essere soggetti a frequente e regolare pulizia. Così come lettini, sdraio, ombrelloni e tutte le attrezzature a fine giornata

presenza di un addetto alla sorveglianza che vigili sul corretto rispetto delle misure di prevenzione

Estate 2021 divieti

Tra le cose che non potremo fare nell’estate 2021, occorre annoverare gli sport di gruppi e le attività ludiche che prevedono inevitabilmente assembramenti (per esempio i balli di gruppo).

Non potrà accedere alla struttura chi ha una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.

Gli sport e le attività individuali sono possibili solo se si rispetta il distanziamento.

Si potrà viaggiare all’estero in estate?

Su questo non è ancora stato detto molto. In linea di massima, si delineano concessioni purché ci si sottoponga a quarantene, misurazioni della temperatura corporea e divieti verso paesi particolarmente esposti al Covid-19.

Dovrebbe andare a regime anche il cosiddetto passaporto vaccinale.

Rimando a questo articolo per i paesi che stanno messi peggio riguardo al Covid-19. Fermo restando che talvolta i dati potrebbero essere adulterati per rendere più attraente la propria meta. In un gioco sporco tra i paesi concorrenti.

Personalmente eviterei, almeno fino a quando non sarà finito tutto questo marasma. Semmai finirà.