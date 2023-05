eSIM: come funziona, se conviene, telefoni compatibili

La tecnologia eSIM è sempre più una realtà anche in Italia. I vantaggi sono molteplici, sebbene non sia compatibile per tutti i telefoni.

In questa guida completa vediamo come si attiva una eSIM, i vantaggi, quali sono i telefoni compatibili e se conviene davvero.

Cos’è una eSIM?

Partiamo dalle basi. Come riporta Internet-casa, si tratta di un acronimo stante per “Embedded SIM”, vale a dire una SIM integrata all’interno del dispositivo. Il nome già spiega il suo funzionamento: permette infatti ai dispositivi di memorizzare una serie di profili di operatori telefonici e servizi internet saldati insieme all’hardware del dispositivo. Cosicché l’utente può attivare e disattivare i profili in base alle proprie esigenze, passando da uno all’altro con facilità.

Quali sono i telefoni compatibili con una eSIM?

Se è vero che non tutti i telefoni sono compatibili con questa tecnologia, per fortuna tale tecnologia si sta diffondendo sempre più. E diventerà comune come tecnologia di connessione quali il Bluetooth o l’NFC.

Volendo stilare un elenco di modelli, ad oggi troviamo:

tutti gli iPhone a partire dall’iPhone XS

i modelli dopo Google Pixel 2

i Samsung Galaxy dal modello S20

i Huawei P40

ecc.

Come si attiva una eSIM?

Attivare una eSIM è piuttosto semplice. Innanzitutto, occorre ovviamente verificare la compatibilità del proprio dispositivo e dell’operatore telefonico con questa tecnologia. Detto ciò, gli step da seguire sono:

richiedere l’eSIM al proprio operatore telefonico; scannerizzare il codice QR inviato dall’operatore per attivare l’eSIM; attivare l’eSIM e configurarla in base alle proprie esigenze.

Le funzionalità di una eSIM variano in base a modello del telefono e tipo di operatore telefonico. Per esempio, l’iPhone 13 consente di installare fino a 8 profili diversi e di utilizzare contemporaneamente 2 piani telefonici. Ma parliano di uno dei massimi disposiviti mobili in circolazione.

Conviene attivare una eSIM?

Premesso che tutto dipende dalle proprie reali esigenze, indubbiamente conta diversi vantaggi. Come:

garantisce una maggiore sicurezza, poiché non può essere rubata o clonata per attacchi di SIM swapping. Grazie ai profili digitali, infatti, è possibile disattivare semplicemente un profilo e installarne uno nuovo in caso di problemi o malfunzionamenti; è molto più conveniente di una SIM fisica tradizionale, giacché non può essere smarrita o danneggiata accidentalmente; la gestione dei profili installati è molto più facile rispetto alla sim fisica, specie per quanti usano più SIM; l’utente può risparmiare denaro utilizzando più piani telefonici, per chiamate, dati mobili e roaming; una eSIM permette di preservare molto più spazio sul telefono, quindi i produttori possono destinare lo spazio in più ad altre tecnologie. E ciò va tutto a vantaggio dell’efficienza e della reattività del telefono in questione.

eSIM conviene a chi viaggia spesso?

Ad onor del vero, proprio chi viaggia tanto troverà convenienza maggiore nell’attivarla.

Ciò deriva dalla possibilità di contrattare un piano telefonico con dati di un operatore del paese di destinazione e di aggiungerlo direttamente alla propria eSIM.

Rispetto ad una tradizionale SIM fisica, l’attivazione dell’eSIM di un operatore straniero è semplice e veloce, alla luce dei meno passaggi da espletare che richiede. Oltretutto, alcuni telefoni consentono di utilizzare due o più profili contemporaneamente, il che va ancora di più a vantaggio del consumo di dati e della spesa in generale.

– / 5 Grazie per aver votato!