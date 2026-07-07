Ernst Thole, la sfortunata storia di un simpatico cabarettista

Ripercorriamo la carriera di Ernst Thole, simpatico caratterista lanciato dal Derby Club e reso famoso da Raidue e Drive In.

Oggi come oggi, nel Cinema e in televisione, i personaggi effemminati e omosessuali sono all’ordine del giorno. Tuttavia, come immaginabile, negli anni 60 e 70 non era di certo così. Infatti, i primi attori che proposero ruoli del genere possono essere considerati all’avanguardia, perfino coraggiosi. Anche perché erano sovente oggetto di becero gossip da parte della stampa conservatrice e bacchettona.

Rientrano senza dubbio tra questi Ernst Thole, cabarettista di origini olandesi trasferitosi poi con la famiglia a Milano quando aveva solo 5 anni. La sua carriera si concentra in particolare tra gli anni 70 e 80, fino alla morte prematura.

Il suo personaggio aveva atteggiamenti effemminati, sebbene egli si professò sempre etero ed era anche sposato. Non mancarono anche personaggi femminili. La sua carriera sarà però breve, poiché ha lasciato troppo presto la vita terrena.

Di seguito ripercorriamo la sua pur breve storia.

Origini ed esordi

Ernst Thole nasce ad Amsterdam il 7 febbraio 1953. Da Karel, disegnatore e illustratore, ed Elizabeth. Aveva anche tre sorelle: Adrienne, Annemieke e Gertie.

Nella capitale olandese vi resta però fino all’età di 5 anni: nel 1958, infatti, si trasferisce con la famiglia a Milano. Proprio qui il padre Karel Thole diventa famoso, in quanto cura le illustrazioni sulle copertine dei romanzi di fantascienza della collana Urania. La quale è attiva dal 1952 e ha lanciato molti scrittori di fantascienza di fama internazionale, come: Isaac Asimov, James Graham, Philip chei Dick, Ursula Kroeber Le Guin. Inoltre, ha istituito un noto Premio letterario per autori italiani di fantascienza.

Tornando ad Ernst, egli muove i primi passi da cabarettista nel Derby Club di Milano, locale che ha visto esordire tanti futuri volti noti del cinema italiano e non solo: Diego Abatantuono, Enzo Jannacci, Mauro Di Francesco, Giorgio Porcaro, Massimo Boldi e Giorgio Faletti. Giusto per citarne alcuni. Troverete la storia del Derby Club alla fine di questo video.

Sotto consiglio, utilizza pseudonimi di più semplice pronuncia e di maggiore impatto, ispirati comunque al suo nome anagrafico: Ernest oppure italianizzato Ernesto. Qui propone il personaggio di un omosessuale effeminato che, oltre a essere un’autentica novità nei palinsesti dell’epoca (ancora perbenisti e censori), definì il suo filone comico.

La sua comicità era sì trasgressiva, ma mai volgare, perfino raffinata.

La carriera

Nel 1977 fa il salto di qualità ed entra nel “Gruppo Repellente” di dello gezzista Enzo Jannacci e del giornalista sportivo Beppe Viola.

Con loro si esibì nella pièce teatrale “La tappezzeria“. Alla fine degli anni 70 esordisce anche in televisione, sul canale locale meneghino Tele alto milanese, di fatto la prima emittente privata a fare concorrenza alla Rai, attiva dal 1975 al 1981. Conducendo il programma notturno “Playboy di mezzanotte“.

Thole approda anche in Rai, sul neonato secondo canale, che puntava forte su programmi di intrattenimento, sperimentali e sul lanciare giovani emergenti. In un processo di svecchiamento della emittente pubblica.

Tra le sue frasi più celebri troviamo:

La mamma voleva un maschietto, il babbo una femminuccia. Son nato io e li ho accontentati tutt’e due

Appare così nella trasmissione demenziale “Non stop”, di Enzo Trapani. Qui il cabarettista dei Paesi Bassi perfezionò il suo personaggio effeminato con degli sketch, spesso ispirati allo stile di Franca Valeri. Riprese, tra l’altro, proprio il vecchio sketch che quest’ultima teneva insieme ad un’altra figura femminile di spicco del mondo dello spettacolo: Bice Valori. Risalente agli anni 60. Ossia quello della irresistibile telefonata tra madre e figlia. Ernst Thole interpretava proprio la figlia, spesso reduce dal viaggio di nozze.

Per questo sarà ribattezzato dai critici “la Valeri coi pantaloni“.

Queste telefonate lo resero molto noto, al punto che una di esse fu inserita in un long playing di Artisti Vari: “Ridendo E Scherzando Che Male Ti Fo“, uscito nel 1979. La sua traccia si chiama, ovviamente, “Una telefonata“.

Nel 1980, ancora per la regia di Enzo Trapani, fu tra i protagonisti insieme a Ilona Staller, Marco Columbro, Gigi e Andrea, Daniele Piombi, del varietà televisivo di Rai 2 “C’era due volte”.

Parallelamente alla televisione, si aprono per lui le porte del Cinema, riportando sul grande schermo il suo personaggio. Tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 saranno 8 le pellicole in cui figurerà:

Ecco noi per esempio, Regia di Sergio Corbucci (1977).

Io tigro, tu tigri, egli tigra, Regia di Renato Pozzetto e Giorgio Capitani (1978).

Saxofone, regia di Renato Pozzetto (1978).

Sabato, domenica e venerdì, regia di Castellano e Pipolo, episodio Venerdì (1979).

La liceale, il diavolo e l’acquasanta, regia di Nando Cicero (1979).

L’esercito più pazzo del mondo, regia di Marino Girolami (1981).

Il sommergibile più pazzo del mondo, regia di Mariano Laurenti (1982).

I figli so’ pezzi ‘e core, regia di Alfonso Brescia (1982).

Nel 1984 tornò in televisione partecipando alla popolarissima trasmissione in onda sulle reti Fininvest (oggi Mediaset): Drive In. La quale riprendeva gran parte dello stile proprio del “Derby Club“. Qui faceva da spalla a Enrico Beruschi e Margherita Fumero.

Due anni più tardi, arriva per lui anche una esperienza come conduttore, al fianco di Marco Columbro per il “Festival del Cabaret di Loano”, che aveva egli stesso ideato, conducendolo per 4 edizioni. Il quale sarà anche trasmesso in tivvù come “Cabarè per una notte”.

L’ultima apparizione televisiva sarà nel programma “Monterosa 84“, Si riapre il Derby. In onda ancora su Rai 2, nel 1988. Un revival curato e condotto da Gianfranco Funari dedicato ai personaggi famosi del mitico locale milanese, che intanto aveva chiuso i battenti sconfitto dalle tv commerciali.

Le speculazioni intorno al suo orientamento sessuale

Il fatto che intrattenesse il pubblico sempre con personaggi effemminati, indusse l’opinione pubblica a credere che fosse omosessuale. Voci smentite dalla stessa moglie Carla. Tuttavia, tali voci erano anche alimentate dallo stesso artista, che amava giocare con questo equivoco con dichiarazioni ambigue.

Va poi aggiunto che la stampa scandalistica sostenne pure che la causa della morte fosse l’ai di esse, ma di nuovo vi furono le smentite della moglie. Sindrome che alla fine degli anni 80 correva molto veloce nell’ambiente gay e che vedrà morire molti artisti anche nei primi anni 90. Su tutti, come non ricordare il grande Freddie Mercury.

La morte

L’8 ottobre 1988 Ernst Thole muore a soli 35 anni nella sua casa di Sesto San Giovanni, per un ictus causato da aneurisma congenito, che inizialmente fu scambiato per un infarto (la stampa all’indomani porterà quest’ultimo come causa della morte). Fu tumulato nel cimitero nuovo della stessa Sesto San Giovanni.

Vi si era stabilito da circa tre anni, dopo essersi sposato, proprio per riprendere i contatti con quella metropoli che lo aveva visto all’apice del successo. Ci ha lasciato con la stessa discrezione e signorilità che aveva sempre distinto la sua carriera di olandese trapiantato in Italia.

Muore dunque molto giovane, in pieno riconoscimento artistico soprattutto in televisione, quando aveva ripreso a lavorare anche per la Rai. Chissà come sarebbe evoluta la sua carriera artistica, magari anche dietro una macchina da presa, come autore o presentatore. Se avrebbe cambiato repertorio raggiunta l’età adulta o se avesse ancora proseguito con il suo personaggio alle soglie del Duemila e di un maggiore sdoganamento verso certe tematiche. Domande alle quali nessuno potrà mai rispondere.

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