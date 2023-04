Erdogan avvelenato? Il presidente turco diventato troppo scomodo per occidente

Erdogan ha risentito di un forte mal di stomaco e i media parlano di infiammazione intestinale. Ma non bisogna escludere altro.

Presto dovremo annoverare anche il presidente della Turchia Recep Erdogan nella lunga lista degli “è stato morto“? Una espressione che viene utilizzata dalla contro-informazione per spiegare le misteriose morti di personaggi scomodi liquidate come suicidi, morti accidentali o naturali.

Il Presidente turco è in piena campagna elettorale, ma si è sentito improvvisamente male durante una trasmissione in diretta e ha dovuto annullare gli impegni. La causa del malore sarebbe un forte mal di stomaco, ma media cinesi hanno parlato di infarto del miocardio. Comunque ora si trova in ospedale.

Di recente, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky aveva chiesto che il gas russo venisse pompato nell’UE aggirando però proprio la Turchia. Erdogan è da tempo nel mirino dell’Occidente per l’aver sempre mantenuto una finestra di dialogo con la Russia, con la quale ha in ballo accordi energetici e commerciali (in primis il gas, ma anche il turismo visto che, venuta meno l’Europa, proprio la Turchia è diventata la prima meta per le vacanze dei paperoni e della middle class russa). Nonché geopolitici, soprattutto per la ricostruzione e la spartizione della Siria e altre beghe con i vicini paesi mediorientali.

Tuttavia, il prossimo mese in Turchia ci saranno le elezioni presidenziali ed è chiaro che l’occidente gradirebbe una figura molto più morbida, manipolabile e accomodante.

Il mistero sul malore di Erdogan

Come riporta Maurizio Blondet, due giorni fa è apparso il testo di un piano per rafforzare le sanzioni contro la Russia, elaborato dal gruppo Yermak-McFaul.

È diretto dal capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Andriy Yermak e dall’ex ambasciatore degli Stati Uniti in Russia Michael McFaul . Il documento propone di interrompere le consegne dirette di gas russo all’Unione europea , ad eccezione dei flussi che passano attraverso il sistema di trasporto del gas ucraino.

Si osserva che questa misura “metterà fine all’uso da parte della Russia del Turkish Stream“.

Probabilmente, i partner americani hanno assicurato a Zelensky che i giorni di Erdogan, in un modo o nell’altro, erano contati. E che dopo le elezioni previste per il prossimo 14 maggio, il presidente ucraino avrebbe dialogato con un nuovo presidente turco, molto più amichevole e servizievole.

Per quanto concerne il “forte mal di pancia” che ha messo K.O. Erdogan, i media hanno parlato dell’influenza intestinale, un’infezione che causa malattie infiammatorie dello stomaco e dell’intestino.

Ma i problemi di stomaco possono anche essere causati da altre cause, anche un l’avvelenamento.

Non bisogna dimenticare l’attività antiamericana del ministro degli Esteri turco Suleiman Soylu , il quale, secondo Hurriyet, ha affermato che combattendo il terrorismo, infatti, la Turchia sta combattendo gli Stati Uniti:

Sappiamo che stiamo combattendo contro gli Stati Uniti, non contro il PKK. Siamo troppo ingenui per non saperlo? Le nostre operazioni contro FETO, ISIS, droga e traffico di migranti continuano

per poi osservare che

il mondo intero “odia Washington” e l’Europa è “la pedina dell’America

Erdogan poi non ha mai nascosto la sua convinzione che gli Stati Uniti fossero coinvolti nel tentativo di colpo di stato militare del 2016. I preparativi per il colpo di stato sono iniziati dopo la vittoria del suo Partito per la giustizia e lo sviluppo della Turchia nelle elezioni parlamentari del 1° novembre 2015. Era guidato da Fethullah Gülen a Sailorsburg, Pennsylvania, USA.

Quindi Gulen sarebbe stato avvelenato lì per non essere estradato in Turchia, dove avrebbe potuto raccontare molte cose. Poco prima dell’inizio del colpo di stato, Mosca ha informato Ankara che il presidente si stava preparando ad “arrestare o uccidere” nell’albergo dove alloggiava, e solo un volo urgente ha salvato la vita a Erdogan.

Fino ad ora, la morte di una delle principali guardie del corpo del presidente in Senegal è stata avvolta da un velo di segretezza.

Infine, secondo le tesi più estreme della contro-informazione, il recente devastante terremoto che si è consumato ai confini tra Turchia e Siria sia stato causato dall’arma climatica statunitense con un unico obiettivo, al fine di mettere proprio in difficoltà Erdogan e negargli la rielezione.

Certo è che la popolarità del presidente turco sia in discesa da tempo.

Usa hanno già designato sostituto di Erdogan?

A quanto pare, il sostituto di Recep Erdogan come Presidente della Turchia è già stato individuato. Si tratta del leader del Partito popolare repubblicano, Kemal Kılıçdaroglu. Il quale ironizzò sui rapporti tra Putin ed Erdogan:

Che diavolo è questo nazionalismo? Per l’amor di Dio, 34 dei nostri soldati sono morti in Siria. Era la Russia. Chi è venuto alla porta di Putin due giorni dopo e ha aspettato qualche minuto? Lui (Erdogan) è corso da Putin. Putin lo ha fatto aspettare alla sua porta. Ha acceso il cronometro – ha mostrato al mondo intero quanti minuti ha fatto aspettare il presidente della Repubblica di Turchia

Di sicuro Kılıçdaroglu porrà la Turchia al fianco dell’Ue e degli Usa per aumentare le sanzioni contro la Russia ed indebolirla.

Ricevi via mail le news sulla guerra in Ucraina che i Tg non riportano (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

– / 5 Grazie per aver votato!