Enhanced rock weathering: cos’è e come funziona per il clima

Accelerando la naturale degradazione meteorica, l’ERW riesce a rimuovere e sequestrare CO2 dall’atmosfera, ma restano questioni irrisolte

Nelle piantagioni di canna da zucchero in Brasile o nelle tenute in cui si coltiva tè in India può capitare di assistere a un’attività piuttosto particolare: braccianti o macchinari che spargono frammenti di roccia polverizzata lungo vaste distese di terreno agricolo.

Si tratta di una tecnica molto recente detta enhanced rock weathering (ERW, traducibile come “degradazione meteorica migliorata”), che punta ad accelerare un processo geologico naturale utile per la cattura e l’immagazzinamento dell’anidride carbonica — un potente gas serra, tra i principali responsabili del riscaldamento globale.

Prima di vedere come funziona, è il caso di notare che, oltre ai benefici ambientali, l’enhanced rock weathering ha il potenziale per generare un grosso giro d’affari, con grandi emettitori come giganti nel settore della tecnologia, compagnie aeree e marchi della fast fashion già in fila per acquistare dai progetti ERW i cosiddetti crediti di carbonio — certificati per compensare economicamente le loro emissioni di gas serra.

