Energie rinnovabili e batterie per costi sotto zero!

Con una quasi totale decarbonizzazione della rete, l’Australia Meridionale registra costi in picchiata per la fornitura elettrica

In un mondo sulla soglia del disastro climatico, una delle più importanti e urgenti misure da mettere in atto per provare a cambiare rotta è la cosiddetta decarbonizzazione della rete elettrica: ridurre quanto più possibile l’utilizzo di combustibili fossili, in favore di fonti di energia rinnovabili come il sole e il vento.

Ovviamente la transizione energetica presenta rischi da non sottovalutare, come quello di vistosi aumenti dei costi elettrici quando il sole non splende, il vento non soffia e bisogna ricorrere all’uso sporadico — e quindi a tariffe più elevate — di risorse quali il gas (il cui prezzo è lievitato anche del 500% a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina).

Dall’estremo sud-est della Terra si sparge però la notizia di un esempio virtuoso e foriero di speranza: lo stato federato dell’Australia Meridionale, grazie a un’accorta gestione e un impiego pressoché totale di energie rinnovabili (84% nell’ultimo trimestre del 2025), ha visto in appena un anno un calo del 30% dei prezzi dell’elettricità, che a tratti sono risultati addirittura negativi.

