Covid, Elon Musk con tweet paragona Fauci a Vermilinguo

Forse per superare una domenica pomeriggio molto noiosa, Elon Musk ieri ha inanellato una serie di tweets contro il politically correct in generale. Confermando il cambio di passo che vuole introdurre su Twitter, social diventato di sua proprietà dopo un lungo tira e molla.

Con un paio di tweet, il mitico Ceo di Tesla e SpaceX, nonché ideatore di PayPal, ha attaccato pure il Guru della Sanità americana: Anthony Fauci. Per le tante restrizioni imposte agli americani durante la pandemia. Che, a dire il vero, non sono minimamente paragonabili a quanto abbiamo vissuto qui in Italia tra Governo Conte II e Governo Draghi.

Su tutti, il tweet più divertente contro Anthony Fauci è quello che lo ritrae insieme al presidente Joe Biden, rispettivamente travestiti da Grima Vermilinguo e Re Théoden di Rohan. Due personaggi del Signore degli anelli, dove il primo è consigliere del secondo, ma lo tiene sotto scacco con un incantesimo affinché il re faccia ciò che chiede Saruman, lo stregone cattivo antitetico a quello buono: Gandalf.

L’immagine è accompagnata dalla didascalia: “Just one more Lockdown, my King“. Il senso è dunque quello di attribuire a Fauci le politiche sanitarie restrittive di Biden.

I followers si sono divisi, tra chi approva il paragone e chi invece lo critica. Con tanto di immagini di Elon Musk travestito da pagliaccio o da Trump.

Una cosa comunque è certa: Twitter sotto la gestione di Elon Musk non sarà certo liberticida e unidirezionale in favore dei democratici, come invece l’establishment con a capo attualmente Biden imponeva.

Ricevi via mail le news che i Tg non riportano (controlla anche in Spam)