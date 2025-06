Elon Musk si dimette: paga la battaglia ai carrozzoni democratici

Elon Musk si dimette dal suo incarico a capo del DOGE, probabilmente ad aver inciso il crollo della sua azienda Tesla.

Elon Musk ha rassegnato le sue dimissioni come capo del DOGE, il Dipartimento creato dall’amministrazione Trump per mettere a posto i conti pubblici ed evitare gli sprechi. Incarico durato solo 4 mesi, nel corso dei quali però, a dispetto del lasso di tempo piuttosto ristretto, non sono mancati interventi incisivi.

I media parlano di crepa nel rapporto tra il Tycoon e il pittoresco patron di Tesla, X e Space X. Soprattutto perché Musk sarebbe rimasto particolarmente deluso dal mancato taglio agli sprechi pubblici che avrebbe auspicato (sebbene non si tratti di una vera e propria legge di bilancio). Rievocando un intervista tenuta alla CBS.

Viene così a mancare uno dei due pilastri più rappresentativi della New Era alla Casa Bianca di The Donald. L’altro è Bob Kennedy jr. alla Sanità. Certo, mettere un milionario a controllare i conti pubblici è stato un azzardo. Neppure Ronald Reagan si era spinto a tanto.

Ma dietro le dimissioni di Elon Musk potrebbero esserci motivi legati proprio alle sue aziende.

Elon Musk dimessosi per salvare Tesla?

Da quando è diventato capo del DOGE, le cose per Tesla, l’azienda principale di Elon Musk, si sono messe molto male. A partire dalla Borsa. Basta guardare quanto il titolo sia crollato da quando ha assunto l’incarico e come si sia ripreso appena sono diventate più insistenti le voci sulle sue dimissioni.

Oltre alla Borsa, contro le auto Tesla sono iniziati numerosi atti di vandalismo (anche in Italia). Tanto che diversi proprietari erano arrivato perfino a coprire lo stemma della casa con un adesivo. Anche le vendite sono crollate sensibilmente. Secondo i dati riportati da LaRepubblica:

ad aprile 2025, le immatricolazioni del marchio americano sono calate del 52,6% rispetto allo stesso mese del 2024, passando da 11.540 a 5.475 unità

Ciò si è tradotto in un dimezzamento della quota di mercato, passata dall’1,3% allo 0,6%, secondo i dati diffusi dall’Associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA).

Poi c’è anche il fronte SpaceX e la corsa verso Marte con lo slogan Occupy Mars che segna passi piuttosto lenti e costosi. L’imprenditore, insomma, torna a fare il proprio mestiere. Forse ha calpestato i piedi sbagliati.

Foto di Tumisu da Pixabay

